DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BBVA auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 19,75 Euro auf "Buy" belassen. Ein Feuerwerk habe die Bank nicht gerade abgebrannt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen der Iberer. Der Ausblick auf 2026 enthalte keine Überraschungen./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Alfredo Alonso

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19,75

Kursziel alt: 19,75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

