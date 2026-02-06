DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 185 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Bei den Aufträgen habe der Windkraftkonzern die Erwartungen leicht übertroffen, sie beim Umsatz und bereinigten operativen Ergebnis aber verfehlt, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht der Dänen. Der Ausblick sei leicht enttäuschend./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 22,72EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: John Kim

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 185

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m

