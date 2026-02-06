Betrieb am BER wieder aufgenommen - Erste Maschine gestartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 9,05 auf Tradegate (06. Februar 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +5,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,99 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -23,50 %/-12,57 % bedeutet.