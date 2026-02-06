Betrieb am BER wieder aufgenommen - Erste Maschine gestartet
- Flugbetrieb am BER seit Freitagmittag wieder aktiv.
- Erstes Flugzeug startete um 13 Uhr nach Amsterdam.
- Passagiere müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER ist am Freitag wieder angelaufen. Geben Mittag hoben die ersten Maschinen ab, wie ein Sprecher des Flughafens sagte. Offiziell wurde der Flugbetrieb um 12 Uhr freigegeben. Gegen 13 Uhr startete das erste Flugzeug in Richtung Amsterdam. Schritt für Schritt soll nun der Betrieb hochgefahren werden. Passagiere müssten sich aber weiterhin auf Verspätungen und Ausfälle einstellen, so der Sprecher.
Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen waren seit Donnerstagabend keine Starts und Landungen am BER möglich. Auch am Freitagmorgen blieb der Betrieb zunächst eingestellt. Der Winterdienst der Flughafengesellschaft habe die Flugbetriebsflächen die gesamte Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt, aber ohne Erfolg, sie seien spiegelglatt, hieß es am Morgen./wpi/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 9,05 auf Tradegate (06. Februar 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +5,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,99 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -23,50 %/-12,57 % bedeutet.