    Dax mit Erholungsversuch - Stellantis zieht Autosektor abwärts

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich leicht, bleibt aber volatil.
    • KI-Investitionen verunsichern Anleger weiterhin stark.
    • Stellantis belastet Autosektor, Aktien fallen deutlich.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem zögerlichen Start am Freitag hat sich der Dax im Verlauf etwas erholt. Doch Anleger bleiben angesichts der in den vergangenen Tagen heftigen Schwankungen bei Edelmetallen und im Technologiesektor nervös. Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz verunsichern nach wie vor. Negative Nachrichten vom Autobauer Stellantis setzten vor dem Wochenende zudem den europäischen Autosektor stark unter Druck und zogen hiesige Autowerte mit nach unten.

    Der Dax verzeichnete am Nachmittag einen Zuwachs von 0,44 Prozent auf 24.600 Zähler. Damit steht der deutsche Leitindex auf Wochensicht und seit Jahresanfang aktuell knapp im Plus.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte am Freitag um 0,18 Prozent auf 31.491 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,6 Prozent.

    Mit hohen vorbörslichen Abschlägen im US-Handel für Amazon zeigt sich, wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem gigantischen Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet . Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten die Analysten von Goldman Sachs.

    In Frankfurt gab es vor dem Wochenende im IT- und Softwaresektor erneut Verluste. Die Papiere des IT-Dienstleisters Bechtle brachen nach Quartalszahlen um 7,4 Prozent ein. Der Ausblick belastete. Cancom konnten sich dem Sog nicht entziehen. Auch Nemetschek gaben nach. SAP im Dax machten ihr Minus am Nachmittag fast wett.

    Hiobsbotschaften von Stellantis setzten dem Autosektor zu. Der Fiat- und Chrysler-Mutterkonzern schreibt wegen der US-Elektroauto-Kehrtwende rote Zahlen und streicht die Dividende. Das Zurücksetzen der Strategie gehe einher mit einer Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro, hieß es. Stellantis sackten in Paris um mehr als ein Viertel ab. Im sehr schwachen europäischen Autosektor verloren die im Dax notierten Aktien von Volkswagen , BMW und Mercedes bis zu 1,9 Prozent.

    Die Papiere von Bayer waren gefragt bei einem Plus von 1,5 Prozent. Detaillierte Studienergebnisse zum Medikamentenkandidaten Asundexian machen Anlegern Hoffnung auf gute Geschäfte mit dem Blutgerinnungshemmer. Ein Aktienhändler sprach von einem sehr positiven Ergebnis.

    Rüstungswerte stabilisierten sich nach der jüngsten Schwäche. Rheinmetall waren im Dax vorne mit plus 2,9 Prozent. Im MDax ließ eine Hochstufung durch Exane BNP die Aktien des Panzergetriebeherstellers Renk um 7,6 Prozent steigen. Auch Hensoldt zogen an./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,95 % und einem Kurs von 173,8 auf Tradegate (06. Februar 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -2,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,62 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 315,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +15,13 %/+46,20 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
