Moskau wirft Ukraine Beteiligung an Attentat auf General vor

MOSKAU (dpa-AFX) - Moskau wirft der Ukraine eine Beteiligung am Attentat auf den stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes, Wladimir Alexejew, vor. "Dieser Terrorakt hat erneut die Ausrichtung des Selenskyj-Regimes auf ständige Provokationen bestätigt, die wiederum darauf zielen, den Verhandlungsprozess zu untergraben", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow. Die russische Führung werde darüber entscheiden, wie sich der Anschlag auf den Verhandlungsprozess auswirke.

Alexejew, wurde nach Behördenangaben in einem Wohnhaus im Nordosten Moskaus angeschossen. Der Täter ist demnach weiter auf der Flucht.