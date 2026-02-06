    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erholt - KI-Investitionen bereiten aber Kopfzerbrechen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen versuchen Stabilisierung nach Tech-Schwäche.
    • Amazon plant 200 Mrd. USD in KI und Infrastruktur.
    • Reddit-Aktien steigen nach positiven Quartalszahlen.
    Aktien New York Ausblick - Erholt - KI-Investitionen bereiten aber Kopfzerbrechen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Belastungen durch schwache Technologieaktien dürften die US-Börsen am Freitag einen Stabilisierungsversuch unternehmen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eineinhalb Stunden vor dem Auftakt auf 49.115 Punkte und damit 0,4 Prozent über seinem Vortagesschluss. Für den Nasdaq 100 zeichnete sich eine 0,5 Prozent höhere Eröffnung bei 24.680 Punkten ab.

    In den vergangenen Tagen hatten vor allem Technologieaktien einen schweren Stand, was die Indizes belastete. Unternehmen aus klassischen Branchen zogen Investoren hingegen an. So waren etwa Papiere wie Coca-Cola , McDonalds oder Travelers gefragt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.838,01€
    Basispreis
    25,94
    Ask
    × 9,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.494,10€
    Basispreis
    27,88
    Ask
    × 9,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Technologieaktien blicken Investoren vorsichtiger. Anders als noch über weite Strecken der vergangenen Jahre versuchen sie nun stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. So hatten Sorgen über mögliche KI-Konkurrenz Software-Papiere stark belastet.

    Zudem sorgen sich Anleger vermehrt wegen der immer weiter anschwellenden Investitionen großer Konzerne in KI-Fähigkeiten. Die tags zuvor kräftig durchgeschüttelten Papiere der Google -Mutter Alphabet fielen am Freitag im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent, während sich die Anteilsscheine des Facebook-Konzerns Meta kaum bewegten. Beide Unternehmen wollen sehr viel Geld in KI investieren.

    Amazon übertrifft bei den geplanten Investitionen sogar seine ausgabefreudigen Tech-Rivalen und will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar (etwa 170 Mrd Euro) in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt hatte. Laut Amazon-Chef Andy Jassy soll der Großteil des Geldes in den Ausbau von KI-Infrastruktur gehen. Er rechnet auf lange Sicht mit einer profitablen Geldanlage. Den Investoren geht das offensichtlich nicht zügig genug. Allerdings hatte der Tech-Riese bereits in der Vergangenheit oftmals kurzfristige Gewinne geopfert, um Geld in den Geschäftsausbau zustecken, was ihm dann langfristig zugutekam. Der Amazon-Aktienkurs fiel im vorbörslichen Handel um gut acht Prozent auf 204 Dollar.

    Für die Papiere des US-Telemedizin-Anbieters Hims & Hers Health (HIMS) ging es vorbörslich um acht Prozent nach unten, nachdem FDA-Kommissar Marty Makary erklärt hatte, die US-Arzneimittelbehörde werde rasch gegen Unternehmen vorgehen, die illegale Nachahmerprodukte massenhaft vermarkten und behaupteten, diese seien mit von der FDA zugelassenen Produkten vergleichbar.

    So hatte die Nachrichtenagentur Reuters am Vortag berichtet, Hims and Hers wolle eine deutlich günstiger Nachahmer-Version der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk auf den Markt bringen. Das hatte neben den Papieren des dänischen Pharmakonzerns auch die Aktien des US-Pharmariesen Eli Lilly , der ebenfalls Abnehmmedikamente anbietet, belastet. Für den Kurs von Eli Lilly standen die Zeichen vorbörslich auf Erholung.

    Die Social-Media-Plattform Reddit überzeugte zum Wochenschluss mit Geschäftszahlen für das Schlussquartal. Auch der Ausblick kam am Markt gut an. Die Anteilsscheine legten vorbörslich um 8,4 Prozent zu.

    Im Fokus stehen weiterhin Kryptounternehmen angesichts des laufenden Stabilisierungsversuchs des Bitcoin . Die Digitalwährung war am Morgen unter die Marke von 60.000 Dollar gerutscht auf ein Tief seit Herbst 2024. Zuletzt erholte sie sich dann aber auf gut 66.000 Dollar./mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,95 % und einem Kurs von 173,8 auf Tradegate (06. Februar 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -23,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 132,98 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,650. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 352,38DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 475,00DKK was eine Bandbreite von +586,67 %/+1.108,04 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Erholt - KI-Investitionen bereiten aber Kopfzerbrechen Nach den jüngsten Belastungen durch schwache Technologieaktien dürften die US-Börsen am Freitag einen Stabilisierungsversuch unternehmen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eineinhalb Stunden vor dem Auftakt auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     