    Microchip Technology Aktie tiefrot - 06.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Microchip Technology Aktie bisher Verluste von -3,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microchip Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Microchip Technology Aktie tiefrot - 06.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Microchip Technology ist ein führender Anbieter von Mikrocontrollern und analogen Halbleiterlösungen, die in einer Vielzahl von Anwendungen weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen konkurriert mit Branchengrößen wie Texas Instruments und NXP, wobei es sich durch ein breites Produktportfolio und umfassende Kundenunterstützung auszeichnet.

    Microchip Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.02.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Microchip Technology Aktie. Mit einer Performance von -3,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute bei der Microchip Technology Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Microchip Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,66 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,56 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,58 % geändert.

    Microchip Technology Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,08 %
    1 Monat +12,27 %
    3 Monate +25,66 %
    1 Jahr +28,62 %

    Informationen zur Microchip Technology Aktie

    Es gibt 540 Mio. Microchip Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,86 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microchip Technology

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,74 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +0,70 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -0,94 %. Texas Instruments legt um +0,60 % zu NIO notiert im Plus, mit +5,26 %.

    Microchip Technology Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microchip Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microchip Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microchip Technology

    -3,95 %
    -5,29 %
    +6,28 %
    +18,21 %
    +21,17 %
    -19,84 %
    +3,10 %
    +237,67 %
    +2.140,41 %
    ISIN:US5950171042WKN:886105



