Diginex Aktie heute im Plus - 06.02.2026

Der heutige Anstieg bei Diginex konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -95,90 % nicht vollständig ausgleichen.

Mit einer Performance von +1,76 % konnte die Diginex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Diginex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -15,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 0,7530€, mit einem Plus von +1,76 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um -24,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -81,75 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Diginex einen Rückgang von -79,97 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -24,03 % 1 Monat -81,75 % 3 Monate -95,90 % 1 Jahr -88,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Diginex Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Diginex Aktie, die stark unter Verkaufsdruck steht und als 'strong Sell' eingestuft wird. Nutzer äußern Enttäuschung über Fehlkäufe und die negative Marktstimmung, die Tech-Aktien betrifft. Es gibt jedoch Hoffnungen auf eine positive Wende durch eine Umstrukturierung, insbesondere nach der Veröffentlichung der Q-Zahlen. Die Meinungen über die zukünftige Entwicklung sind geteilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Diginex eingestellt.

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,78 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.