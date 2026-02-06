    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE

    CANCOM SE Aktie unter starkem Abgabedruck - 06.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die CANCOM SE Aktie bisher Verluste von -4,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CANCOM SE Aktie.

    Foto: CANCOM SE

    CANCOM SE ist ein führender IT-Dienstleister, spezialisiert auf Cloud-Computing und digitale Transformation, mit starker Präsenz in der DACH-Region. Hauptkonkurrenten sind Bechtle und Computacenter. CANCOMs Stärke liegt in maßgeschneiderten IT-Lösungen und umfassender Servicepalette.

    CANCOM SE aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die CANCOM SE Aktie. Sie fällt um -4,02 % auf 25,05. Die Talfahrt der CANCOM SE Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 25,05, mit einem Minus von -4,02 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CANCOM SE in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,94 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um -11,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,22 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,65 % verloren.

    CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,17 %
    1 Monat -7,22 %
    3 Monate +9,94 %
    1 Jahr +2,04 %

    Informationen zur CANCOM SE Aktie

    Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 789,46 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,66 %. Capgemini notiert im Minus, mit -1,91 %. GFT Technologies notiert im Minus, mit -1,46 %. Accenture Registered (A) legt um +0,45 % zu

    CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CANCOM SE

    -3,45 %
    -11,17 %
    -7,22 %
    +9,94 %
    +2,04 %
    -16,34 %
    -52,64 %
    +19,54 %
    +705,63 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910



