    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Besonders beachtet!

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    ThyssenKrupp - Aktienkurs springt nach oben - 06.02.2026

    Am 06.02.2026 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um +3,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp - Aktienkurs springt nach oben - 06.02.2026
    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +3,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +2,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,560. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    11,24€
    Basispreis
    0,79
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    11,63€
    Basispreis
    0,84
    Ask
    × 13,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ThyssenKrupp über einen Zuwachs von +21,35 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -0,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +21,72 %.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,62 %
    1 Monat +11,97 %
    3 Monate +21,35 %
    1 Jahr +228,58 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursvolatilität und Bewertung von ThyssenKrupp: Spekulationen über einen Anstieg Richtung 20 €, Sorgen wegen schnellen Rücksetzern (teils >6 %) und nervöser Anleger. Diskutiert werden fundamentale Treiber wie der Konzernumbau, der Quartalsbericht am 12.2. als Realitätscheck, mögliche Verkäufe/IPO/Aufträge und ein Rohstoffaufschwung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,20 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 06.02. - OMX Stockholm 30 stark +1,00 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wochenvorschau KW 07: Zahlen, Zinsen, Stimmung – das müssen Anleger diese Woche wissen


    So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,74 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +5,30 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,87 %. ArcelorMittal legt um +4,77 % zu

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +4,97 %
    -0,62 %
    +11,97 %
    +21,35 %
    +228,58 %
    +103,37 %
    +50,19 %
    +6,73 %
    +50,70 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ThyssenKrupp - Aktienkurs springt nach oben - 06.02.2026 Am 06.02.2026 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um +3,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     