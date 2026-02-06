ThyssenKrupp - Aktienkurs springt nach oben - 06.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +3,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +2,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,560€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ThyssenKrupp über einen Zuwachs von +21,35 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -0,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,97 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +21,72 %.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,62 % 1 Monat +11,97 % 3 Monate +21,35 % 1 Jahr +228,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursvolatilität und Bewertung von ThyssenKrupp: Spekulationen über einen Anstieg Richtung 20 €, Sorgen wegen schnellen Rücksetzern (teils >6 %) und nervöser Anleger. Diskutiert werden fundamentale Treiber wie der Konzernumbau, der Quartalsbericht am 12.2. als Realitätscheck, mögliche Verkäufe/IPO/Aufträge und ein Rohstoffaufschwung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,20 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,74 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +5,30 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,87 %. ArcelorMittal legt um +4,77 % zu

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.