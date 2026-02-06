Globale Logistik-Führungskräfte prognostizieren ein volatiles Jahr 2026

ABU DHABI, VAE, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Laut dem Agility Emerging Markets Index 2026 stellen sich Führungskräfte in der Logistik auf ein Jahr der Volatilität im Handel, in der Geopolitik und in der Weltwirtschaft ein und bewältigen die Unsicherheit, indem sie sich der KI zuwenden, die Kosten überprüfen und ihre Lieferketten neu konfigurieren.

In einer Umfrage unter 503 Fachleuten aus der Branche gaben 86 % an, dass sie für 2026 eine erhöhte Volatilität erwarten oder handelstechnische, politische und wirtschaftliche Turbulenzen als „neue Normalität" betrachten.

Die Agility-Umfrage zeigt, dass KI in der Logistikbranche nahezu flächendeckend eingesetzt wird. Achtundneunzig Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, um einen Teil ihrer Lieferkette oder ihrer Abläufe zu verwalten. Die Umfrage deutet auch darauf hin, dass die Verschiebungen in der globalen Produktion und Beschaffung – die zunächst durch COVID, dann durch die Reibereien zwischen den USA und China und im letzten Jahr durch eine Welle von Zollerhöhungen ausgelöst wurden – auch heute noch anhalten, während die Unternehmen ihre Lieferketten umstrukturieren und optimieren.

„Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft und Regierung wissen, dass es keine Komfortzone und keine Zeit zum Ausruhen gibt. Sie sind auf der Suche nach dauerhaften Wachstumspfaden in einer Zeit außergewöhnlicher Unsicherheit", sagt Tarek Sultan, Vorsitzender von Agility. „Sie sehen in der KI sowohl einen Beitrag zur Volatilität als auch ein Instrument zu deren Bewältigung. Sie sehen sich in Echtzeit mit neuen Handelsschranken konfrontiert. Sie treiben die Energiewende voran und navigieren durch Konflikte zwischen Wirtschaftspartnern."

Die Umfrage und der Index sind die 17. jährliche Momentaufnahme der Branchenstimmung von Agility und bewerten die 50 weltweit führenden Schwellenländer. Der Index bewertet die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern insgesamt auf Basis der nationalen und internationalen Logistikstärke, des Geschäftsklimas und der digitalen Reife – Faktoren, die sie für Logistikdienstleister, Spediteure, Luft- und Seefrachtunternehmen, Händler und Investoren attraktiv machen.