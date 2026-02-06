Nordic Semiconductor: Doppel-Upgrade und starker Ausblick – Analysten jubeln

Die Aktie hat nach den Earnings stark zugelegt und liegt auf Wochensicht mehr als 20 Prozent im Plus. "Die solide Leistung von Nordic im Jahr 2025 und die starke Positionierung für 2026 machen uns zuversichtlich, dass die schlimmsten Unsicherheiten hinsichtlich der Kundennachfrage hinter uns liegen", schreibt BofA-Analyst Oliver Wong. Sein Kursziel erhöhte Wong auf 207 Norwegische Kronen (18,10 Euro), ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent.

Die Analysten von BofA Research haben die Aktie von Nordic Semiconductor von Underperform auf Kaufen hochgestuft, nachdem das Unternehmen die Erwartungen im vierten Quartal 2025 übertroffen hatte. Das norwegische Unternehmen, das sich auf drahtlose Kommunikationstechnologien für das Internet der Dinge (IoT) spezialisiert hat, positioniert sich durch neue Produkte und eine verstärkte Softwarestrategie als klarer Gewinner im wachsenden IoT-Markt.

Nordic Semiconductor produziert Bluetooth Low Energy (BLE)-Technologien, die in zahlreichen IoT-Anwendungen wie Wearables zum Einsatz kommen. BofA Research hebt hervor, dass Nordic nicht nur von der allgemeinen Marktentwicklung profitiert, sondern auch mit neuen nRF54-Produkten und einer strategischen Akquisition von Memfault bestens aufgestellt ist.

Diese Produktreihe ist die neueste Generation von drahtlosen System-on-Chips (SoCs) von des Unternehmens. Diese hochspezialisierten Halbleiter wurden für extrem stromsparende, leistungsstarke Bluetooth-Anwendugnen ertwickelt.

Für 2026 haben die Norweger ihre Umsatzprognosen um 12 bis 15 Prozent angehoben und erwarten nun eine jährliche EBITDA-Wachstumsrate von 64 Prozent bis 2028.

Besonders im Fokus steht die nRF54-Serie, die für das Jahr 2026 einen signifikanten Umsatzbeitrag liefern soll. Trotz der aktuellen Engpässe bei Speicherchips erwartet BofA, dass die steigenden Leistungsanforderungen im IoT-Bereich dazu führen werden, dass Kunden zunehmend leistungsfähigere Chips wie den nRF54 bevorzugen.

Ein weiterer Wachstumstreiber für Nordic ist die Softwarelösung Memfault, die 2025 übernommen wurde. Mit dieser neuen Technologie bietet Nordic eine vollständige Gerätelebenszyklusverwaltung, was die Kundenbindung stärkt und die Einnahmen stabilisiert. Dies wird als entscheidender Vorteil für Nordic angesehen, da die IoT-Nutzung in Bereichen wie Gesundheitswesen und industrielle Anwendungen weiter zunimmt und durch die zunehmende Integration von KI-Technologien in Wearables, z. B. bei Meta und Apple, weiter beschleunigt wird.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordic Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,08 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 15:45 Uhr) gehandelt.





