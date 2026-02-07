    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Börse, Baby

    345 Aufrufe 345 0 Kommentare 0 Kommentare

    Professor Finanzen: So baust du dein Portfolio krisenfest!

    Finanzexperte Ibrahim Ahmiane (aka Professor Finanzen) erklärt auf einfache Weise, wie du langfristig in Aktien investierst und dein Finanzwissen aufbaust.

    Für Sie zusammengefasst
    • Finanzbildung beginnt in der Schule, sagt Ahmiane.
    • Anfänger sollten mit ETFs starten und Ruhe bewahren.
    • Podcast bietet Tipps für langfristigen Börsenerfolg.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Börse, Baby - Professor Finanzen: So baust du dein Portfolio krisenfest!
    Foto: Pixabay

    Gerade in Zeiten, wo der Markt unruhig wird, ist Mindset gefragt. Denn in stürmischen Zeiten sollte man nicht nur die Zeichen der Zeit deuten, sondern vor allen Dingen sein eigenes Anleger-Profil: "Erkenne dich selbst!"

    Finanzexperte Ibrahim Ahmiane, besser bekannt als Professor Finanzen, engagiert sich seit Jahren in puncto Finanzbildung. Er sagt: "Finanzbildung sollte schon in der Schule beginnen." Damit meint er nicht das Traden. "Es geht auch darum zu verstehen, wenn mir der Bankberater ans Ohr knabbert, was er eigentlich meint."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    23.008,26€
    Basispreis
    17,07
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.026,22€
    Basispreis
    17,13
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Anfängern rät er erstmal zu ETFs und vor allen Dingen Ruhe. "Hin- und Her macht Taschen leer", sagt er. Aber auch für fortgeschrittene Anleger hat er gezielte Methoden, um am Markt erfolgreich zu sein. Welche das sind, erfahrt ihr im neuen Börse, Baby! Podcast. 

    Finanzexperte Ibrahim Ahmiane (aka Professor Finanzen, links) ist zu Gast bei Börse, Baby!

    Wir sprechen über den Einstieg mit ETFs, typische Anfängerfehler, sinnvolle Diversifikation und darüber, wie man auch in unsicheren Marktphasen ruhig investiert bleibt. Vom ersten Investment bis zu echten Hidden Champions – diese Folge ist ein Fundament für langfristigen Börsenerfolg. 

    Ob sich das Investment lohnt, hört ihr in unserem Podcast. "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Deezer

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7278,72Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby Professor Finanzen: So baust du dein Portfolio krisenfest! Finanzexperte Ibrahim Ahmiane (aka Professor Finanzen) erklärt auf einfache Weise, wie du langfristig in Aktien investierst und dein Finanzwissen aufbaust.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     