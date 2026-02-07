Börse, Baby
Professor Finanzen: So baust du dein Portfolio krisenfest!
Finanzexperte Ibrahim Ahmiane (aka Professor Finanzen) erklärt auf einfache Weise, wie du langfristig in Aktien investierst und dein Finanzwissen aufbaust.
- Finanzbildung beginnt in der Schule, sagt Ahmiane.
- Anfänger sollten mit ETFs starten und Ruhe bewahren.
- Podcast bietet Tipps für langfristigen Börsenerfolg.
Gerade in Zeiten, wo der Markt unruhig wird, ist Mindset gefragt. Denn in stürmischen Zeiten sollte man nicht nur die Zeichen der Zeit deuten, sondern vor allen Dingen sein eigenes Anleger-Profil: "Erkenne dich selbst!"
Finanzexperte Ibrahim Ahmiane, besser bekannt als Professor Finanzen, engagiert sich seit Jahren in puncto Finanzbildung. Er sagt: "Finanzbildung sollte schon in der Schule beginnen." Damit meint er nicht das Traden. "Es geht auch darum zu verstehen, wenn mir der Bankberater ans Ohr knabbert, was er eigentlich meint."
Anfängern rät er erstmal zu ETFs und vor allen Dingen Ruhe. "Hin- und Her macht Taschen leer", sagt er. Aber auch für fortgeschrittene Anleger hat er gezielte Methoden, um am Markt erfolgreich zu sein. Welche das sind, erfahrt ihr im neuen Börse, Baby! Podcast.
Finanzexperte Ibrahim Ahmiane (aka Professor Finanzen, links) ist zu Gast bei Börse, Baby!Wir sprechen über den Einstieg mit ETFs, typische Anfängerfehler, sinnvolle Diversifikation und darüber, wie man auch in unsicheren Marktphasen ruhig investiert bleibt. Vom ersten Investment bis zu echten Hidden Champions – diese Folge ist ein Fundament für langfristigen Börsenerfolg.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion