    Canada Nickel gibt Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 32 Millionen US-Dollar mit Auramet International, Inc. bekannt

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    TORONTO, 6. Februar 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel” oder das „Unternehmen”) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-on-development ... -) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 32 Millionen US-Dollar mit Auramet International, Inc. („Auramet“) abgeschlossen hat, die voraussichtlich am oder vor dem 9. Februar 2026 abgeschlossen sein wird. Der Erlös aus der Fazilität dient als zusätzliche Finanzierung für die Weiterentwicklung des Flaggschiff-Projekts Crawford Nickel Sulphide Project des Unternehmens und zur Rückzahlung des bestehenden Darlehens bei Ber Tov Capital Corporation („BT Capital”), das am 9. Mai 2025 unterzeichnet wurde.

     

    Mark Selby, CEO, sagte: „Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung von Auramet, unserem langjährigen Finanzierungspartner, durch diese Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 32 Millionen US-Dollar. Diese Finanzierung stellt sicher, dass wir weiterhin gut kapitalisiert sind, um das Crawford-Nickelsulfid-Projekt bis Ende 2026 voranzutreiben, während wir die Finanzierungsgespräche mit der Regierung und den Projektpartnern abschließen.“

     

    Kreditfazilität

     

    Die Überbrückungsfinanzierung ist am 9. Mai 2026 fällig, wird mit einem Zinssatz von 1,00 % pro Monat verzinst und unterliegt einer Bearbeitungsgebühr von 2,5 %. Bei Abschluss erhält Auramet außerdem 1.750.000 Optionsscheine mit einjähriger Gültigkeit zum Ausübungspreis, der einem Aufschlag von 5 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange während der fünf aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem Abschlussdatum entspricht. Das Darlehen unterliegt den für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen, einschließlich bestimmter positiver und negativer Auflagen. Die Optionsscheine und die zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Der Erlös wird für Betriebskapitalzwecke und zur Rückzahlung des bestehenden Darlehens bei BT Capital verwendet. Der Abschluss der Darlehensfazilität unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

