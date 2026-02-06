Siemens Energy ziehen an Dax-Spitze - Bloom Energy treibt an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 24.670 auf Ariva Indikation (06. Februar 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 120,66 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 163,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -10,61 %/+16,74 % bedeutet.