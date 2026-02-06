    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    AKTIEN IM FOKUS

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy ziehen an Dax-Spitze - Bloom Energy treibt an

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy-Aktien steigen um 3,2 Prozent.
    • Positive Branchennachricht aus den USA treibt Kurs.
    • Bloom Energy übertrifft Umsatzprognose deutlich.
    AKTIEN IM FOKUS - Siemens Energy ziehen an Dax-Spitze - Bloom Energy treibt an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von Siemens Energy haben nach zwei Verlusttagen in Folge wieder deutlich zugelegt. Dank einer positiven Branchennachricht aus den USA stiegen die Papiere des deutschen Energietechnikkonzerns am Freitag an der Dax-Spitze um 3,2 Prozent auf 150,55 Euro. Der deutsche Leitindex gewann 0,7 Prozent.

    Der Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellen Bloom Energy hatte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr die Markterwartung übertroffen. Zudem hätten die Amerikaner das Schlussquartal stilvoll mit einem starken Umsatz- und Margenwachstum beendet, schrieb Analystin Christine Cho von der britischen Investmentbank Barclays. In New York zogen Bloom Energy um sechs Prozent an./la

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.121,38€
    Basispreis
    25,41
    Ask
    × 9,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.216,92€
    Basispreis
    25,49
    Ask
    × 9,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 24.670 auf Ariva Indikation (06. Februar 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 120,66 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 163,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -10,61 %/+16,74 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursrisiken durch schwache Siemens Gamesa‑Zahlen (Windsparte hat etwa 30% Umsatzanteil), die Chance eines Spin‑offs bei Profitabilität, die angekündigte Wiederaufnahme von Dividenden (Vorschlag 0,70 €/Aktie), starke historische Kursgewinne/"Tenbagger"-Argumente sowie die Gefahr kurzfristiger Korrekturen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Siemens Energy ziehen an Dax-Spitze - Bloom Energy treibt an Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von Siemens Energy haben nach zwei Verlusttagen in Folge wieder deutlich zugelegt. Dank einer positiven Branchennachricht aus den USA stiegen die Papiere des deutschen Energietechnikkonzerns am Freitag an der …