AKTIEN IM FOKUS
Siemens Energy ziehen an Dax-Spitze - Bloom Energy treibt an
- Siemens Energy-Aktien steigen um 3,2 Prozent.
- Positive Branchennachricht aus den USA treibt Kurs.
- Bloom Energy übertrifft Umsatzprognose deutlich.
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von Siemens Energy haben nach zwei Verlusttagen in Folge wieder deutlich zugelegt. Dank einer positiven Branchennachricht aus den USA stiegen die Papiere des deutschen Energietechnikkonzerns am Freitag an der Dax-Spitze um 3,2 Prozent auf 150,55 Euro. Der deutsche Leitindex gewann 0,7 Prozent.
Der Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellen Bloom Energy hatte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr die Markterwartung übertroffen. Zudem hätten die Amerikaner das Schlussquartal stilvoll mit einem starken Umsatz- und Margenwachstum beendet, schrieb Analystin Christine Cho von der britischen Investmentbank Barclays. In New York zogen Bloom Energy um sechs Prozent an./la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 24.670 auf Ariva Indikation (06. Februar 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 120,66 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 163,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 175,00EUR was eine Bandbreite von -10,61 %/+16,74 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20433581-ipo-asta-energy-legt-ausgabepreis-boersengang-29-50-euro-aktie-fest