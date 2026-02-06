    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Erholt - Amazons KI-Investitionen bereiten aber Kopfzerbrechen

    • US-Börsen stabilisieren sich nach Technologie-Verlusten.
    • Nasdaq 100 steigt um 0,9% auf 24.768 Punkte.
    • Dow Jones legt 1,3% zu, Rekordrally in Sicht.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Belastungen durch schwache Technologieaktien unternehmen die US-Börsen am Freitag einen Stabilisierungsversuch. Für den Nasdaq 100 , der diesen Sektor am stärksten abbildet, ging es im frühen Handel um 0,9 Prozent auf 24.768 Punkte nach oben - trotz deutlicher Kursverluste beim Handelsriesen Amazon . Bei anderen Branchenwerten waren nach dem jüngsten Ausverkauf erste Schnäppchenjäger am Werk.

    Unternehmen aus klassischen Branchen hatten zuletzt bei Investoren besser dagestanden. Dies setzte sich am Freitag fort, für den Dow Jones Industrial ging es noch etwas deutlicher um 1,3 Prozent auf 49.550 Punkte nach oben. Er steht damit kurz davor, wieder an seine jüngste Rekordrally anzuknüpfen. Der marktbreite S&P 500 lag am Freitag im Mittelfeld der anderen beiden Leitindizes und stieg um ein Prozent auf 6.864 Zähler stieg.

    Anders als noch über weite Strecken der vergangenen Jahre versuchen die Anleger neuerdings stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. Zudem hinterfragen sie immer häufiger milliardenschwere Investitionen in den neuen Megatrend. Amazon ist der nächste Großkonzern, bei dem diese erst einmal nicht gut ankommen. Umgekehrt halfen sie am Freitag aber Infrastruktur-Ausrüstern wie Broadcom und Nvidia ./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,04 % und einem Kurs von 171,8 auf Tradegate (06. Februar 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -15,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,85 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 295,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 311,00USD was eine Bandbreite von +52,79 %/+79,31 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
