BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Berichtssaison im Reifensektor sei früher als gedacht eingeläutet worden, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von Michelin habe es positive Eckdaten gegeben, von Continental dagegen negative. Der Experte sieht den Konkurrenten Bridgestone mit Blick auf die Quartalszahlen in der besten Ausgangslage./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / UTC
