BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die Berichtssaison im Reifensektor sei früher als gedacht eingeläutet worden, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von Michelin habe es positive Eckdaten gegeben, von Continental dagegen negative. Der Experte sieht den Konkurrenten Bridgestone mit Blick auf die Quartalszahlen in der besten Ausgangslage./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 70,60EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 15:45 Uhr) gehandelt.





