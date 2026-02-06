Börsen Start Update
Börsenstart USA - 06.02. - Dow Jones stark +1,47 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 49.637,32 PKT und steigt um +1,47 %.
Top-Werte: NVIDIA +4,63 %, Unitedhealth Group +4,54 %, Goldman Sachs Group +3,69 %, Caterpillar +3,65 %, JPMorgan Chase +3,31 %
Flop-Werte: Salesforce -1,17 %, Verizon Communications -0,78 %, Johnson & Johnson -0,75 %, Visa (A) -0,29 %, Coca-Cola -0,22 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.764,11 PKT und steigt um +0,81 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +19,20 %, Arm Holdings +9,65 %, Advanced Micro Devices +7,96 %, Western Digital +7,18 %, Marvell Technology +6,66 %
Flop-Werte: MercadoLibre -4,50 %, CoStar Group -4,26 %, Microchip Technology -4,23 %, Zscaler -4,12 %, Fortinet -3,98 %
Der S&P 500 steht bei 6.868,93 PKT und gewinnt bisher +1,03 %.
Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +11,02 %, Super Micro Computer +8,27 %, Advanced Micro Devices +7,96 %, Molina Healthcare +7,75 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +7,40 %
Flop-Werte: Verisign -7,42 %, Centene -6,12 %, Mettler Toledo International -4,30 %, News Registered (B) -4,29 %, CoStar Group -4,26 %
