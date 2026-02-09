    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMobileye Global Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Mobileye Global Registered (A)

    Mobileye: Griff ins fallende Messer oder Chance auf Verdopplung durch Robotik?

    Beim Schlamassel um die Quartalszahlen scheint eine starke Übernahme von Mobileye untergegangen zu sein. Der Konzern konzentriert sich nicht mehr nur auf "Autonomes Fahren", sondern auch auf Humanoide Roboter!

    • Mobileye übernimmt Mentee Robotics für 900 Mio. USD.
    • Robotik wird als Megatrend bis 2050 prognostiziert.
    • Konkurrenz wächst, viele Firmen entwickeln humanoide Roboter.
    Die großen Investmentbanken sehen in der Robotik einen der wichtigsten Wachstumsmärkte der kommenden Jahrzehnte. RBC-Analyst Tom Narayan rechnet bis 2050 mit jährlich rund 350 Millionen verkauften Robotern zu einem Durchschnittspreis von 25.000 US-Dollar, was einem Marktvolumen von etwa neun Billionen US-Dollar entspräche. Morgan Stanley geht noch weiter und prognostiziert bis 2040 ein Gesamtpotenzial von rund 25 Billionen US-Dollar, das neben klassischen Robotern auch autonome Fahrzeuge, Drohnen und humanoide Systeme umfasst.

    Selbst vorsichtigere Schätzungen unterstreichen die Dimensionen: UBS-Analystin Phyllis Wang erwartet bis 2050 weltweit rund 300 Millionen humanoide Roboter im Einsatz und leitet daraus einen adressierbaren Markt von 1,4 bis 1,7 Billionen US-Dollar ab. Humanoide Maschinen seien inzwischen keine Zukunftsvision mehr, sondern stünden kurz davor, in Industrie und Alltag Einzug zu halten. Für Anleger deutet vieles darauf hin, dass Robotik zu einem prägenden Megatrend der kommenden Jahrzehnte wird.

    Übernahme ebnet den Weg zu Humanoiden Robotern

    Anfang des Jahres gab Mobileye die Übernahme von Mentee Robotics bekannt. Das Unternehmen, das 2022 unter anderem von Mobileye-CEO Amnon Shashua gegründet wurde, entwickelt mit dem "Menteebot" einen humanoiden Roboter, der durch Physical AI besticht. Die Besonderheit liegt in der "Sim2Real"-Technologie: Der Roboter lernt komplexe Bewegungsabläufe und Aufgaben primär in der Simulation und kann diese ohne zeitaufwendiges Training in der realen Welt anwenden. Er ist etwa 1,75 Meter groß, reagiert auf natürliche Sprachbefehle und ist dank dem Hot-Swap-Batteriesystem für den 24/7-Einsatz in Lagern oder Haushalten konzipiert.

    Für die Übernahme von Mentee legt Mobilyeye rund 900 Millionen US-Dollar auf den Tisch. Konkret sieht die Vereinbarung eine Zahlung von 612 Millionen US-Dollar in bar vor, ergänzt um bis zu 26,2 Millionen Mobileye-Class-A-Aktien. Die Transaktion hat bereits grünes Licht vom Chiphersteller Intel erhalten, der als größter Anteilseigner maßgeblichen Einfluss auf Mobileye ausübt. Der Abschluss wird für das erste Quartal dieses Jahres erwartet.

    Klare Ansage

    "Durch die Kombination von Mentees Durchbrüchen in der humanoiden Robotik mit Mobileyes Expertise in der automobilen Autonomie und der bewährten Fähigkeit, fortschrittliche KI zu kommerzialisieren, haben wir eine einzigartige Gelegenheit, die Entwicklung von Physical AI über Robotik und autonome Fahrzeuge hinweg weltweit anzuführen", sagte Mobileye-CEO Amnon Shashua in einer Stellungnahme.

    Konkurenz ist groß

    Mehrere internationale Konzerne und Start-ups treiben derzeit die Entwicklung humanoider Roboter voran und verschieben die Technologie aus den Forschungslaboren in Richtung industrieller und privater Anwendungen. Zu den bekanntesten Anbietern zählt Boston Dynamics, mehrheitlich im Besitz von Hyundai, dessen Roboter Atlas auf industrielle Einsätze ausgelegt ist und mit hoher Beweglichkeit sowie KI-gestützter Wahrnehmung arbeitet. Tesla entwickelt mit Optimus einen universellen Humanoidroboter, der künftig autonome Routineaufgaben übernehmen soll und perspektivisch in Großserie gefertigt werden könnte. Ergänzt wird das Feld durch das US-Start-up Figure AI mit seinem Modell F.03, das gezielt auf Haushaltsanwendungen ausgerichtet ist, sowie durch Agility Robotics, deren Digit-Roboter bereits in Logistikzentren unter anderem bei Amazon eingesetzt werden.

    Auch außerhalb der USA wächst die Konkurrenz. In China drängen Hersteller wie Unitree Robotics und UBTech Robotics mit eigenen humanoiden Modellen auf den Markt und werden zunehmend als ernsthafte Wettbewerber wahrgenommen. Auch XPeng möchte sich mit seinem Humanoiden Roboter "Iron" ein Stück vom Kuchen abschneiden. Daneben dominieren etablierte Industriekonzerne wie Fanuc, Yaskawa Electric und Kuka weiterhin den klassischen Robotikmarkt, auch wenn sie bislang vor allem Industrieroboter fertigen. 

    Mein Tipp: Hochriskant, aber eine Menge Fantasie 

    Die aufkommende Fantasie bei Mobileye wurde zunächst durch schwache Quartalszahlen wieder abgewürgt. Zudem lieferte der Konzern einen Ausblick auf das laufende Jahr, der unter den Erwartungen lag. Mobileye stellte für 2026 Erlöse in einer Spanne von 1,90 bis 1,98 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Damit blieb der Ausblick leicht unter den Markterwartungen. Analysten prognostizieren laut den von LSEG erfassten Schätzungen im Schnitt einen Umsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar.

    Trotzdem sollten Anleger das Potenzial der Übernahme von Mentee nicht unterschätzen. Trotz möglicher Risiken und einer kurzfristigen bis mittelfristigen Verwässerung der Gewinne hält Canaccord-Analyst George Gianarikas die Übernahme strategisch für chancenreich. Er bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Mobileye-Aktie und nennt ein Kursziel von 24 US-Dollar. Zwar nehme der Wettbewerb im Markt für humanoide Roboter deutlich zu – insbesondere durch zahlreiche neue Anbieter aus den USA und China –, doch Mobileye verfüge mit seiner erprobten autonomen Technologie über einen Trumpf in der Hand, wie sie nur Automobilhersteller haben.

    Die Kombination der Technologien von Mobileye und Mantee könnten dafür sorgen, dass der Konzern schnell Fuß fasst im Bereich Humanoider Roboter.  Die ersten Proof-of-Concept-Einsätze bei Kunden werden für 2026 erwartet, die Serienproduktion und Kommerzialisierung sind für 2028 angepeilt.

    Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm. Für mutige Anleger könnte es sich daher lohnen, einen Fuß in die Tür zu stellen, obwohl der Chart aussieht wie "der Griff ins fallende Messer". Springt die Aktie aufgrund der Fantasie für Humanoide Roboter an, kann die Position ausgebaut werden.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

