LIR Life Sciences: Erfolgreiche Innovations-Roadmap wird fortgesetzt
LIR Life Sciences zündet die nächste Entwicklungsstufe: Mit neuartigen Peptiden und transdermalen GLP-1-Systemen will das Unternehmen den Adipositasmarkt neu definieren.
- LIR Life Sciences Corp. hat mit Neuland Laboratories Limited die Phase 2 der Peptidentwicklung begonnen, die sich auf die Optimierung zelldurchdringender Peptide konzentriert.
- Das aktuelle Programm umfasst eine systematische Struktur-Wirkungs-Beziehungsanalyse (SAR) zur Entwicklung von Peptidkandidaten der dritten Generation mit verbesserter Leistung.
- Ziel der Phase 2 ist es, optimierte Peptidkandidaten zu identifizieren, die eine starke transdermale Transportaktivität aufweisen und die Syntheseeffizienz verbessern.
- LIR entwickelt transdermale Pflaster und andere Verabreichungssysteme für GLP-1-Therapien, um die Behandlung von Adipositas zu revolutionieren.
- Der globale Markt für Anti-Adipositas-Medikamente wird bis 2030 auf 95 Milliarden US-Dollar anwachsen, wobei LIR innovative Lösungen für unterversorgte Regionen bietet.
- LIR Life Sciences positioniert sich als First-Mover im Markt, was großes Kurspotenzial für die Aktie verspricht, da das Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase ist.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8690EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,36 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,8880EUR das entspricht einem Plus von +2,19 % seit der Veröffentlichung.
+4,75 %
-33,03 %
-35,74 %
-35,74 %
-35,74 %
-84,11 %
-79,22 %
