Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 06.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 1
Performance 1M: +3,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität, trotz guter Unternehmenszahlen. Anleger sind unsicher über den Abgabedruck vor den Zahlen und den Kauf der Sensorsparte, was gemischte Reaktionen hervorruft. Insgesamt wird das Wachstumspotenzial durch KI-Investitionen positiv bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 2
Performance 1M: -9,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Healthineers im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung von -4,01% in den letzten 14 Tagen, wird die Dividende von 1 € positiv wahrgenommen. Viele Nutzer glauben an eine zukünftige Kurssteigerung, was auf eine optimistische Grundstimmung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Healthineers eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 3
Performance 1M: +15,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch über die angekündigte Dividende und die positive Kursentwicklung sind, äußern andere Bedenken wegen möglicher schwacher Zahlen von Siemens Gamesa, die den Kurs belasten könnten. Insgesamt wird eine langfristige positive Entwicklung erwartet, jedoch auch kurzfristige Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 4
Performance 1M: -9,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 5%. Anleger sind besorgt über die Auswirkungen steigender Zinsen, während die Epstein-Files als nicht belastend für die Bank angesehen werden. Insgesamt herrscht eine abwartende Haltung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 5
Performance 1M: +0,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Anleger erwarten eine wacklige Kursentwicklung bis zu den kommenden Zahlen, mit möglichen Rückgängen auf 220-225 EUR. Die letzten 14 Tage waren von einem Rückgang geprägt, was zu einer abwartenden Haltung führt. Zudem gibt es Bedenken wegen schwacher Q4-Zahlen und einer Abstufung durch Morgan Stanley.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 48,96%
|PUT: 51,04%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -2,08 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
