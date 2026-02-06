    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Halbleiterboom

    Die Chipindustrie jagt die Billion – und alles hängt an KI

    Die weltweite Chipindustrie steuert auf einen historischen Rekord zu. Künstliche Intelligenz treibt Umsätze, Preise und Erwartungen nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Chipindustrie erreicht Rekordumsatz von 1 Billion USD.
    • KI treibt Nachfrage nach Rechen- und Speicherchips.
    • Branchenoptimismus trotz Unsicherheiten bleibt hoch.
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Die weltweiten Umsätze der Halbleiterindustrie dürften in diesem Jahr erstmals die Schwelle von einer Billion US-Dollar erreichen. Das teilte die Semiconductor Industry Association am Freitag mit. Die Branchenvereinigung, die den Großteil der Chipunternehmen aus den Vereinigten Staaten vertritt, verwies dabei auf anhaltend hohe Investitionen großer Technologiekonzerne, so Reuters.

    Bereits im Jahr 2025 erzielte die Branche Erlöse von 791,7 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr entsprach das einem kräftigen Wachstum von 25,6 Prozent. Nach Einschätzung des Verbandes wird sich diese Dynamik fortsetzen, da Unternehmen weltweit Hunderte Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz investieren.

    Hochleistungsrechner dominieren

    Der größte Wachstumstreiber blieb das Segment der fortschrittlichen Rechenchips. Diese werden vor allem von Nvidia, Advanced Micro Devices und Intel hergestellt und sind zentral für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Die Umsätze dieser Produktgruppe stiegen 2025 um 39,9 Prozent auf 301,9 Milliarden US-Dollar und machten sie zum mit Abstand größten Teilmarkt.

    Die zweitgrößte Kategorie stellten Speicherchips dar, deren Preise zuletzt stark anzogen. Hintergrund ist eine durch Künstliche Intelligenz ausgelöste Knappheit, da leistungsfähige Systeme enorme Speicherkapazitäten benötigen. Die Erlöse mit Speicherchips legten um 34,8 Prozent auf 223,1 Milliarden US-Dollar zu. Eine Übersicht zu den besten Aktien aus der Speicherbranche finden Sie hier

    Zuversicht trotz Unsicherheit

    Der aktuelle Boom beschränkt sich jedoch nicht auf einzelne Marktsegmente, sondern erfasst nahezu die gesamte Branche. John Neuffer, Präsident und Geschäftsführer der in Washington ansässigen Semiconductor Industry Association, berichtete von einer breiten Zuversicht unter Unternehmenslenkern, die er zuletzt im Silicon Valley traf.

    "Der Refrain, den ich hörte, lautete: 'Niemand weiß, wie sich die KI in einem Jahr entwickeln wird, aber meine Auftragsbücher sind komplett voll.'", sagte Neuffer gegenüber Reuters. "Zumindest für das nächste Jahr befinden wir uns auf einem ziemlich, ziemlich starken Höhenflug."

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Saskia Reh
