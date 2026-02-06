Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 06.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bechtle
Tagesperformance: -9,18 %
Platz 1
Performance 1M: -15,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war ungünstig, was durch hohe Hardwarepreise und eine schwächelnde Software-Nachfrage verstärkt wird. Der bevorstehende Vorstandsumbau wird kritisch betrachtet, da er in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgt. Trotz eines starken Wachstums im vierten Quartal 2025 bleibt die Marktreaktion verhalten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bechtle eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 2
Performance 1M: +3,58 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 3
Performance 1M: -7,08 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 4
Performance 1M: -10,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist von Pessimismus geprägt. Die Kursentwicklung war negativ, und die vorläufigen Finanzzahlen zeigen einen deutlichen Rückgang des EBIT. Anleger äußern Bedenken über Preisdruck und Wechselkurse, was die Unsicherheit über die Prognosen für 2026 verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 5
Performance 1M: -19,61 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 6
Performance 1M: +3,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität, trotz guter Unternehmenszahlen. Anleger sind unsicher über den Abgabedruck vor den Zahlen und den Kauf der Sensorsparte, was gemischte Reaktionen hervorruft. Insgesamt wird das Wachstumspotenzial durch KI-Investitionen positiv bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 7
Performance 1M: -9,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Healthineers im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung von -4,01% in den letzten 14 Tagen, wird die Dividende von 1 € positiv wahrgenommen. Viele Nutzer glauben an eine zukünftige Kurssteigerung, was auf eine optimistische Grundstimmung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Healthineers eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 8
Performance 1M: -6,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage und der hohe Short-Anteil verstärken die Bedenken über die Effektivität der Sponsoring-Strategien. Anleger fordern eine klare Wachstumsstrategie und eine Überprüfung der Marketingausgaben, um das Vertrauen zurückzugewinnen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 9
Performance 1M: -4,26 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 10
Performance 1M: +10,06 %
