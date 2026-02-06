Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 06.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Wolters Kluwer

Das Anleger-Sentiment zu Wolters Kluwer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Aktie als zu teuer und im Abwärtstrend sehen, betonen andere die solide Bewertung mit einem KGV von 13 und einer Dividende von 3,7%. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 50% verloren, was die Unsicherheit verstärkt. Der Burggraben durch regulatorische Anforderungen wird als positives Merkmal hervorgehoben.