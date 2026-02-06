Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 06.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Vinci
Tagesperformance: +7,03 %
Platz 1
Performance 1M: +9,89 %
ASML Holding
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 2
Performance 1M: +8,57 %
Performance 1M: +8,57 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 3
Performance 1M: -28,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Wolters Kluwer
Das Anleger-Sentiment zu Wolters Kluwer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Aktie als zu teuer und im Abwärtstrend sehen, betonen andere die solide Bewertung mit einem KGV von 13 und einer Dividende von 3,7%. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 50% verloren, was die Unsicherheit verstärkt. Der Burggraben durch regulatorische Anforderungen wird als positives Merkmal hervorgehoben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Wolters Kluwer eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 4
Performance 1M: +3,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt Stabilität, trotz guter Unternehmenszahlen. Anleger sind unsicher über den Abgabedruck vor den Zahlen und den Kauf der Sensorsparte, was gemischte Reaktionen hervorruft. Insgesamt wird das Wachstumspotenzial durch KI-Investitionen positiv bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Banco Santander
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 5
Performance 1M: +0,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Banco Santander
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Banco Santander im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Übernahme von Webster Financial wird als strategisch wichtig erachtet, um die US-Präsenz zu stärken. Rekordgewinne und eine solide Kapitalposition unterstützen das Vertrauen, trotz kurzfristiger Kursrückgänge nach der Übernahmeankündigung. Langfristig wird eine RoTE von über 20% bis 2028 prognostiziert, jedoch ist die Bewertung nicht mehr günstig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Banco Santander eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 6
Performance 1M: +15,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch über die angekündigte Dividende und die positive Kursentwicklung sind, äußern andere Bedenken wegen möglicher schwacher Zahlen von Siemens Gamesa, die den Kurs belasten könnten. Insgesamt wird eine langfristige positive Entwicklung erwartet, jedoch auch kurzfristige Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Enel
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 7
Performance 1M: +2,49 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 8
Performance 1M: -9,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 5%. Anleger sind besorgt über die Auswirkungen steigender Zinsen, während die Epstein-Files als nicht belastend für die Bank angesehen werden. Insgesamt herrscht eine abwartende Haltung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 9
Performance 1M: +0,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Anleger erwarten eine wacklige Kursentwicklung bis zu den kommenden Zahlen, mit möglichen Rückgängen auf 220-225 EUR. Die letzten 14 Tage waren von einem Rückgang geprägt, was zu einer abwartenden Haltung führt. Zudem gibt es Bedenken wegen schwacher Q4-Zahlen und einer Abstufung durch Morgan Stanley.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 10
Performance 1M: -4,13 %
Iberdrola
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 11
Performance 1M: +2,55 %
