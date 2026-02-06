Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 06.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 06.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Andritz
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 1
Performance 1M: +11,75 %
PORR
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 2
Performance 1M: +9,75 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 3
Performance 1M: +44,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Das Anleger-Sentiment zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist aktuell positiv, unterstützt durch eine Kurssteigerung von X% in den letzten 14 Tagen. Analysten der Deutschen Bank haben die Aktie auf Kaufen mit einem Kursziel von 50 Euro hochgestuft. Im wallstreetONLINE-Forum wird jedoch auch über Gewinnmitnahmen diskutiert, da die Aktie in den letzten 12 Monaten über 200% gestiegen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eingestellt.
BAWAG Group
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 4
Performance 1M: +1,83 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 5
Performance 1M: +9,62 %
DO & CO
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 6
Performance 1M: -7,50 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 7
Performance 1M: -0,95 %
voestalpine
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 8
Performance 1M: +12,10 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 9
Performance 1M: +7,31 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 10
Performance 1M: -3,09 %
