Etwas weniger Mitglieder bei Verdi

(Berichtigt wird im ersten Absatz, zweiter Satz, die Zahl der Mitglieder. Sie lag bei rund 1,83 Millionen rpt 1,83 Millionen. Die Gewerkschaft hat ihre Angaben korrigiert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im vergangenen Jahr erneut Mitglieder verloren. Die nach der IG Metall zweitgrößte deutsche Gewerkschaft zählte Ende 2025 rund 1,83 Millionen Mitglieder, wie Verdi in Berlin mitteilte. Das entspreche einem Rückgang von über 1,8 Prozent. Verdi-Chef Frank Werneke sagte, seine Organisation sei "mittendrin in der Babyboomer-Welle". Starke Jahrgänge befänden sich im Übergang zwischen Beruf und Ruhestand.