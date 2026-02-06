APEXX Global kündigt 10-Millionen-Dollar-Investition von Finch Capital zur Beschleunigung des globalen Wachstums an

APEXX Global ist eine mehrfach ausgezeichnete Zahlungsabwicklungsplattform, die Unternehmenshändlern die Optimierung der Zahlungsperformance in großem Maßstab über eine einzige API ermöglicht. Durch intelligentes Routing von Transaktionen im globalen Zahlungsökosystem steigert APEXX deutlich die Akzeptanzraten, senkt Verarbeitungskosten und verbessert die Unit Economics – so werden Zahlungen von einer betrieblichen Belastung zu einem messbaren Treiber für Umsatz und Marge.

LONDON, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- APEXX Global, die führende händlerorientierte Zahlungsabwicklungsplattform, gab heute eine strategische Investition von bis zu 10 Millionen US-Dollar bekannt, angeführt von Finch Capital, einem europäischen Wachstumsinvestor mit umfassender Expertise im Zahlungsverkehr und bei der internationalen Skalierung von Finanztechnologieunternehmen.

Die Investition von bis zu 10 Millionen US-Dollar durch Finch Capital folgt auf eine Phase starker kommerzieller Dynamik bei APEXX Global, die gegen Ende 2025 von bedeutenden Abschlüssen mit Unternehmenshändlern geprägt war, darunter Jet2, Iglu.com und Norse Atlantic. Diese Kundenzugänge beschleunigten die Skalierung der Plattform sowie das Umsatzwachstum und brachten das Unternehmen bis kurz vor die Gewinnschwelle. Die Investition von Finch wird nun eingesetzt, um die nächste Wachstumsphase von APEXX Global voranzutreiben. Sie unterstützt die fortlaufende Produktinnovation sowie die internationale Expansion, da die Nachfrage nach intelligenter Steuerung der Zahlungsabwicklung weiter steigt.

Im Rahmen der Investition wird Radboud Vlaar, geschäftsführender Partner bei Finch Capital, dem Board von APEXX Global beitreten und die Funktion des Vorsitzenden übernehmen. Er bringt umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung von Boards sowie von schnell wachsenden Zahlungs- und Finanztechnologieunternehmen mit.

Finch Capital verwaltet ein Vermögen von mehr als 500 Millionen Euro und hat über 50 Portfoliounternehmen in Europa sowie den USA unterstützt. Das Unternehmen verzeichnet eine starke Erfolgsbilanz beim Skalieren unternehmenskritischer Infrastrukturplattformen in komplexen, regulierten Märkten.

APEXX Global ermöglicht Händlern den Zugang zum gesamten globalen Zahlungsverkehrsökosystem über eine einzige, vertrauenswürdige API. Die intelligenten Routing- und Optimierungsfunktionen helfen Händlern, Konversionsraten zu verbessern, Verarbeitungskosten zu senken und ihre Zahlungsstrategien zukunftssicher auszurichten – ohne zusätzliche Komplexität oder betrieblichen Mehraufwand.