Super Micro Computer - Aktie steigt kräftig - 06.02.2026

Mit einer Performance von +13,49 % konnte die Super Micro Computer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Super Micro Computer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,13 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,10€, mit einem Plus von +13,49 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Der heutige Anstieg bei Super Micro Computer konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -31,27 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um +1,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,82 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Super Micro Computer einen Rückgang von -0,06 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,17 % geändert.

Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,18 % 1 Monat -2,82 % 3 Monate -31,27 % 1 Jahr -17,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Super Micro Computer Aktie. Einige Nutzer argumentieren, dass die Aktie stark unterbewertet sei und mittelfristig Potenzial habe, während andere auf die stagnierenden Wachstumsraten hinweisen und Vergleiche zu größeren Unternehmen wie Dell ziehen. Zudem wird die Unsicherheit im Tech-Sektor thematisiert, wobei einige Anleger optimistisch bleiben und Positionen aufstocken, während andere die Gefahr einer Blase im KI-Sektor sehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 597 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,03 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.