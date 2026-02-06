Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 128,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,84 Prozent.

Schwache Industriedaten aus Deutschland stützten die Anleihen nicht nachhaltig. Die Gesamtproduktion ist im Dezember erstmals seit mehreren Monaten wieder gesunken. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung unter anderem wegen einer niedrigen Produktion in der Autoindustrie überraschend deutlich zurück. Am Vortag hatte der Auftragseingang noch positiv überrascht.