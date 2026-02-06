Abu Dhabi startet ein Programm zur Zollbefreiung von Kunstwerken, um internationale Sammler anzuziehen und zu unterstützen

ABU DHABI, VAE, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Kultur- und Tourismusbehörde von Abu Dhabi hat die Einführung eines wegweisenden Programms zur Zollbefreiung von Kunstwerken bekannt gegeben. Dieses Programm soll die Emirate als weltweit vertrauenswürdigen und zukunftsweisenden Zielort zum langfristigen Beherbergen und zur Erhaltung und Ausstellung hochrangiger Kunstwerke positionieren. Die Initiative bildet einen Rahmen, in dem Governance, Rechtsklarheit und institutionelle Aufsicht als Grundlagen der Beteiligung im Vordergrund stehen.

Abu Dhabi entwickelte dieses Programm im Kontext einer breit angelegten Kulturstrategie. Es bildet einen einzigartigen Rahmen für vermögende Sammler und Familienbüros, die eine sichere und fachkundig verwaltete Aufbewahrung bedeutender Kunstwerke im Wert von mindestens zehn Millionen AED (2,72 Millionen US-Dollar) wünschen. Darüber hinaus garantiert das Programm die gebührende Sorgfalt, die dokumentierte jeweilige Herkunft der Kunstwerke, transparente Eigentumsverhältnisse sowie die Erfüllung von Rechtsvorschriften und sonstigen Regelungen.

Das Zollbefreiungsprogramm gilt für Kunstwerke, die mindestens drei Jahre lang in Abu Dhabi verweilen, und es bietet Sammlern dank eines sechsmonatigen Exportfensters eine hohe Flexibilität. Zu Beginn konzentriert sich das Programm auf die Sicherheit bezüglich der Regelungen und auf eine strukturierte Aufsicht, doch in den Folgemonaten wird man nach und nach weitere Serviceleistungen entwickeln. Außerdem erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Kunstwerke für wissenschaftliche Studien, Forschung und kuratiertes öffentliches Engagement bereitzustellen.

Ein aus internationalen Experten gebildeter Fachausschuss untersucht die diesbezüglichen Anträge und gewährleistet so, dass diese den Programmnormen und der Verpflichtung der Kultur- und Tourismusbehörde von Abu Dhabi zum Schutz außergewöhnlich bedeutender Kulturgüter entsprechen. Diese Überprüfungen sind Teil eines umfassenden Governance-Ansatzes, der Transparenz, Rückverfolgbarkeit und eine verantwortungsvolle Beteiligung stärken soll. Ein spezielles digitales Portal wird es den Sammlern und Familienbüros ermöglichen, Interessensbekundungen einzureichen, auf Einzelheiten der Programme zuzugreifen und direkt mit Beratungsexperten in Kontakt zu treten.

Mit diesem Programm stärkt die Kultur- und Tourismusbehörde von Abu Dhabi die Position des Emirats als globale Kulturhauptstadt, die neben Museen und Institutionen von Weltrang auch die notwendigen Rahmenbedingungen bietet, um bedeutende Privatsammlungen zu schützen und zu würdigen. Der Ansatz zeichnet sich durch die sorgfältige Arbeit und Klärung der Regelungen im Vorfeld seitens der Behörde aus. So unterstützen solide politische Grundlagen eine langfristige kulturelle Entwicklung.

Die Initiative steht im Einklang mit einer langfristigen Strategie zum Ausbau der Kulturbranche und der kreativen Sektoren, zur Vertiefung internationaler Partnerschaften und zur Förderung verantwortungsvoller und zukunftsorientierter kultureller Investitionen. Ihr Erfolg wird an der Integrität der Regulierungen, an einer wirksamen Aufsicht und an der Einhaltung international bewährter Verfahren gemessen. Mit dieser stabilen und transparenten regulatorischen Umgebung möchte Abu Dhabi die Kunstsammler beim Bewahren ihres Erbes unterstützen und einen Beitrag zum globalen kulturellen Verständnis leisten.

Die Bewerbungen für das Programm werden sich am offiziellen digitalen Portal öffnen. Auf diese Weise können die Sammler und Familienbüros aus aller Welt mit dem Programmteam in Kontakt treten und die Eignungsuntersuchung einleiten. Interessierte Parteien erhalten auf Anfrage weitere Einzelheiten.

