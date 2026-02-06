Brixton Metals - 2026 Bohrungen auf allen Projekten

Brixton Metals (WKN A1J09P / TSXV BBB) hat ein umfassendes Update zu seinem zu 100 % unternehmenseigenen Thorn-Projekt im Nordwesten von British Columbia, Kanada, veröffentlicht. Der Bericht konzentriert sich auf regionale Ergebnisse von Boden- und Gesteinsproben, bei denen es sich um die endgültigen Explorationsergebnisse handelt, einschließlich der verbleibenden Bohrproben aus der Feldsaison 2025. Darüber hinaus berichtet Brixton über die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung, auf der die Aktionäre einer 10:1-Aktienzusammenlegung zugestimmt haben, die vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange durchgeführt werden soll. Gleichzeitig gibt Brixton Metals einen Überblick über die Explorationsprogramme für 2026, in denen laut Angaben des Unternehmens Bohrungen in allen vier Projekten geplant sind – einschließlich der Aktivitäten von Partnern in Projekten, die nicht von Brixton selbst betrieben werden.

Brixton Metals: Neue geochemische Probenahmen bieten neue Ansatzpunkte für das Thorn-Projekt

Laut Brixton Metals wurden während der Saison 2025 in mehreren Zielzonen des Thorn-Projekts 770 Bodenproben und 195 Gesteinsproben entnommen. Die Auswertung ergab mehrere neue Gebiete, die weitere Arbeiten rechtfertigen, wobei ein Schwerpunkt auf dem Ziel „Cirque East” innerhalb des sogenannten Camp Creek-Korridors liegt. Dort wurden in einem bestimmten Gesteinskörper Hinweise auf eine kupferhaltige Mineralisierung gefunden. Nach Angaben des Unternehmens ergaben einzelne Proben Werte von bis zu 2,16 % Kupfer und 39 g/t Silber.

Ebenfalls bemerkenswert: Laut der Mitteilung wurden im Zielgebiet „95th South” silberreiche Adern an der Oberfläche beprobt. Hier meldet Brixton Metals besonders hohe Silbergehalte von bis zu 642 g/t Silber, kombiniert mit 1,47 % Kupfer und Begleitmetallen wie Blei (bis zu 3,56 %) und Zink (bis zu 1,97 %). Weitere Proben ergaben ebenfalls bis zu 414 g/t Silber. Das Unternehmen plant, die Probenahme in diesem Gebiet auszuweiten und in der Umgebung nach vergleichbaren Strukturen zu suchen.

Das Management betont, dass dieser „schrittweise” Ansatz – zuerst Probenahme, dann Zieldefinition, gefolgt von Bohrungen – bereits in der Vergangenheit dazu beigetragen hat, neue mineralisierte Zonen zu lokalisieren.

Bohrprogramm 2025: Thorn lieferte Meter – Ergebnisse für Camp Creek und Trapper

Zusätzlich zu den Prospektionsarbeiten berichtet Brixton Metals über die endgültigen Bohrergebnisse für die Saison 2025 im Thorn-Projekt. Dem Bericht zufolge wurden mehrere Zielgebiete bebohrt: 3.223 Meter bei Camp Creek, 6.272 Meter bei Trapper, 2.670 Meter bei Catalyst und 601 Meter bei Tempest. In der aktuellen Mitteilung veröffentlicht das Unternehmen die herausragenden Bohrergebnisse für die Gebiete Camp Creek und Trapper.

Ausgewählte interessante Abschnitte in den Bohrlöchern THN25-348 bei Trapper und den Bohrlöchern THN25-367, THN25-368, THN25-369 und THN25-370 bei Camp Creek; Brixton Metals

Besonders wichtig ist hier: Der Camp Creek-Korridor wird als ein Gebiet beschrieben, in dem mehrere mineralisierte Zentren vermutet werden. Brixton Metals wird evaluieren und untersuchen, wo zusammenhängende, wirtschaftlich relevante Zonen erschlossen werden könnten.

Für Trapper fasst Brixton Metals zusammen, dass die Goldmineralisierung in bestimmten definierenden Strukturen konzentriert ist und häufig zusammen mit Silber und anderen Metallen auftritt. Im Jahr 2025 bohrte Brixton 30 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.272 Metern am Goldziel Trapper. Trapper bleibt ein aktiver Teil der Zielpipeline und wird wie im letzten Jahr weiterhin systematisch getestet werden.

Für Camp Creek berichtet das Unternehmen, dass die Bohrungen sowohl kürzere als auch längere mineralisierte Abschnitte durchschnitten haben. Brixton Metals sieht dies als Hinweis darauf, dass das Gebiet für weitere Bohrungen geeignet ist, um Ausdehnung und Gehalte besser zu bestimmen. Die Botschaft: Es gibt genügend Indikatoren, um Camp Creek im Jahr 2026 weiter zu verfolgen.

Roadmap für 2026: Fortsetzung der Winterbohrkampagne im hochgradigen Langis-Silberprojekt, Beginn der Bohrungen im Thorn-Projekt im Mai – parallele Arbeiten an zwei Nicht-Kernprojekten

Brixton Metals gibt bekannt, dass die Bohrungen im Thorn-Projekt voraussichtlich im Mai 2026 beginnen werden. Das Unternehmen plant, die Ergebnisse zu veröffentlichen, sobald die Analyseergebnisse vorliegen. Gleichzeitig läuft bereits ein Bohrprogramm bei einem zweiten Kernprojekt: dem Langis-Silberprojekt in Ontario. Brixton hat seit Beginn der Bohrungen Mitte Januar etwa 3.000 Meter in acht Bohrlöchern abgeschlossen – die Analyseergebnisse stehen noch aus und werden ebenfalls veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Weitere Aktivitäten ergeben sich aus Projekten im Rahmen von Earn-in-Vereinbarungen: Beim Projekt Hog Heaven in Montana führt Ivanhoe Electric als Betreiber im Rahmen einer Earn-in-Vereinbarung Bohrungen durch, und beim Projekt Atlin Goldfields in British Columbia plant Eldorado Gold ebenfalls auf der Grundlage einer Optionsvereinbarung Bohrungen im Mai 2026. Damit wäre 2026 laut Brixton das erste Jahr, in dem alle vier Projekte (Thorn, Langis, Hog Heaven, Atlin) im gleichen Zeitraum entweder von Brixton selbst oder von Partnern gebohrt werden!

Aktienzusammenlegung genehmigt: Brixton Metals plant 10:1-Split

Auf der Jahreshauptversammlung am 4. Februar 2026 genehmigten die Aktionäre von Brixton Metals mehrere Punkte, darunter eine 10:1-Aktienzusammenlegung. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange würde die Anzahl der ausgegebenen Aktien nach Angaben des Unternehmens auf etwa 71,3 Millionen reduziert werden. Dies bedeutet eine wesentlich „übersichtlichere” Aktienstruktur. Unserer Ansicht nach kommt dies zum richtigen Zeitpunkt, da sich das Marktumfeld mit deutlich höheren Kupfer-, Gold- und Silberpreisen erheblich verbessert hat.

Insgesamt bietet das Update von Brixton Metals einen prägnanten und vielversprechenden Überblick: neue Zielgebiete, die auf der Grundlage erfolgreicher Boden- und Gesteinsprobenahmen im Thorn-Projekt definiert wurden, und ein klarer Ausblick auf ein bohrintensives Jahr 2026 mit mehreren parallelen Programmen, deren erste Bohrergebnisse aus Langis in den kommenden Wochen erwartet werden – flankiert von einer strukturellen Maßnahme auf Unternehmensebene durch die geplante Aktienzusammenlegung.

Jetzt keine Goldinvest.de-News mehr verpassen

Folgen Sie Goldinvest.de auch auf X!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.