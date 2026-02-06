Hochrangiger Hisbollah-Funktionär tritt zurück

Safa galt als prominente und einflussreiche Figur der proiranischen Schiitenorganisation. Er entging während des Kriegs mit Israel im Herbst 2024 einem Attentatsversuch des israelischen Militärs.

BEIRUT (dpa-AFX) - Wafik Safa, ein hochrangiger Funktionär der libanesischen Hisbollah, ist informierten Kreisen zufolge zurückgetreten. "Interne Streitigkeiten" seien der Grund für seinen Rücktritt gewesen, hieß es aus Hisbollah-nahen Quellen.

Den Quellen zufolge könnten auf seinen Rücktritt umfassende Umstrukturierungen innerhalb der Hisbollah folgen. Seit dem Krieg mit Israel gilt die Organisation als stark geschwächt. Sie steht unter Druck, ihre Waffen abzulegen. Beobachter gehen davon aus, dass der Druck von außen auch interne Machtkämpfe ausgelöst hat.

Die Hisbollah hat bisher keine Stellungnahme abgegeben. Nach dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023, begann auch die Hisbollah Israel aus dem Südlibanon heraus zu beschießen. Es folgte ein monatelanger gegenseitiger Beschuss, der schließlich in einen offenen Krieg überging. Heute gilt eine Waffenruhe. Israel greift dennoch nahezu täglich weiter an./arj/DP/he



