    Miersch

    Eckpunkte zu Heizungsgesetz-Reform im Februar

    • Eckpunkte zur Heizungsgesetz-Reform Ende Februar
    • Grundlegende Reform des Gebäudeenergiegesetzes geplant
    • Ziel: Klimaschutz durch Austausch von Heizungen
    BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will nach Worten von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch ihre Eckpunkte für eine Reform des Heizungsgesetzes in der letzten Februarwoche vorlegen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommenden Sitzungswoche die Eckpunkte vorstellen", sagte Miersch der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der Bundestag tagt wieder in der Woche ab dem 23. Februar.

    Die schwarz-rote Koalition plant eine grundlegende Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), oft als Heizungsgesetz bezeichnet. Die heftig umstrittene GEG-Reform trat Anfang 2024 in Kraft. Ziel ist mehr Klimaschutz im Gebäudebereich durch einen allmählichen Austausch von Öl- und Gasheizungen. Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden./hrz/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
