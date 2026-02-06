Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 06.02.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.935,59USD pro Feinunze und notiert damit +3,34 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,50USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +6,48 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 68,38USD und verzeichnet ein Plus von +1,48 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 64,01USD und verzeichnet ein Plus von +1,43 %.