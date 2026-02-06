BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach Studiendaten zum Medikamentenkandidaten Asundexian auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Charles Pitman-King wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung positiv. Sie dürften die kommerziellen und regulatorischen Aussichten für Asundexian seiner Einschätzung nach erheblich verbessern./rob/la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 45,66EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Charles Pitman-King

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

