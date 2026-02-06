DZ BANK stuft RWE AG(NEU) auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE anlässlich des Mitte März anstehenden Strategie-Updates von 50 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern könne bereits jetzt mit einer Flut an guten Nachrichten punkten, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuell ermöglichten eine solide Bilanz, eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und steigende Strompreise lukrative, hohe Investitionen. Zudem sei RWE hervorragend aufgestellt, um sich ein großes Stück vom Kuchen des Rechenzentrenbooms und möglicher Energieengpässe abzuschneiden./rob/la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 52,90EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

