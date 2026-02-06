    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Londoner Epstein-Skandal

    Durchsuchungen an zwei Adressen

    • Britische Polizei durchsucht Adressen von Mandelson.
    • Ermittlungen wegen Fehlverhaltens im öffentlichen Amt.
    • Mandelson distanziert sich von Epstein-Vorwürfen.
    Londoner Epstein-Skandal - Durchsuchungen an zwei Adressen
    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Polizei führt in Zusammenhang mit den Epstein-Ermittlungen gegen den früheren Wirtschaftsminister Peter Mandelson Durchsuchungen an zwei Adressen durch. Den Einsatz von spezialisierten Beamten bestätigte am Nachmittag ein Polizeisprecher. Er sprach laut Mitteilung von einem 72-jährigen Mann, gegen den wegen des Verdachts des Fehlverhaltens im öffentlichen Amt ermittelt werde. Nach Medienberichten handelt es sich dabei um Mandelson.

    Die jüngst veröffentlichten Dokumente aus den Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatten aufs Neue eine enge Freundschaft zwischen Mandelson und dem US-Unternehmer nahegelegt. E-Mail-Verläufe sollen zudem zeigen, dass Mandelson während der Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Informationen an Epstein weitergegeben hat. Der Politiker äußerte sich bislang nicht zu diesen Vorwürfen.

    Premierminister Keir Starmer hatte sich in den vergangenen Tagen mehrfach von Mandelson distanziert. Dieser war im Februar 2025 zum britischen Botschafter in den USA ernannt worden. Starmer sagt, er habe zu diesem Zeitpunkt nichts von dem engen Verhältnis zwischen Mandelson und Epstein gewusst. Seinen Botschafterposten hatte Mandelson wegen des Epstein-Skandals bereits im vergangenen Jahr verloren, zuletzt trat er auch aus der Regierungspartei Labour aus und gab seinen Sitz im Oberhaus des Parlamentes ab./mj/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
