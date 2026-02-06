BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Treasury- und IR-Chef Stefan Richmann habe seine Botschaften klar und deutlich kommuniziert, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Schwerpunkt der Ausführungen habe auf den Selbsthilfemaßnahmen des Autobauers gelegen, um den schwierigen Rahmenbedingungen der Branche entgegenzuwirken./rob/la/tih
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 88,40EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.
