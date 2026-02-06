Dax schafft Wochenplus - Nervosität hält an

Der Dax ging 0,94 Prozent höher bei 24.721,46 Zählern aus dem Handel. Damit ergibt sich auf Wochensicht ein Plus von 0,74 Prozent. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte am Freitag um 0,73 Prozent auf 31.662,83 Punkte zu.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Verlusttagen in Folge hat der Dax am Freitag eine Gegenreaktion gezeigt und sich etwas erholt. Gleichwohl blieben die Anleger angesichts der in den vergangenen Tagen heftigen Schwankungen bei Edelmetallen und im Technologiesektor nervös. Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) verunsichern nach wie vor. Negative Nachrichten vom Autobauer Stellantis setzten vor dem Wochenende zudem den europäischen Autosektor stark unter Druck und zogen hiesige Branchenwerte mit nach unten.

Die Schockwellen am Edelmetall- und auch den Kryptomärkten gingen nicht spurlos an den Aktienbörsen vorbei, schrieb Christine Romar, Europachefin beim Handelshaus CMC Markets. Zwangsliquidationen dort zögen Verkäufe an anderer Stelle nach sich und sortierten die zittrigen Hände auch aus dem Aktienmarkt. "Eine solche Bereinigung ist gesund und stellt den immer noch laufenden Bullenmarkt auf ein solideres Fundament", resümierte die Expertin.

Mit hohen Abschlägen im US-Handel für Amazon zeigte sich, wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in Künstliche Intelligenz, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem gigantischen Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet . Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten die Analysten der US-Bank Goldman Sachs.

In Frankfurt gab es vor dem Wochenende im IT-Sektor erneut Verluste. Die Papiere des Dienstleisters Bechtle brachen nach Quartalszahlen um 9,5 Prozent ein und fanden sich damit am MDax-Ende wieder. Der Ausblick belastete. Cancom konnten sich im Nebenwerteindex SDax dem Sog nicht entziehen und verlor vier Prozent.

Hiobsbotschaften von Stellantis setzten dem Autosektor zu. Der Fiat- und Chrysler-Mutterkonzern schreibt wegen der US-Elektroauto-Kehrtwende rote Zahlen und streicht die Dividende. Stellantis sackten in Paris um mehr als ein Viertel ab. Im sehr schwachen europäischen Autosektor verloren die im Dax notierten Aktien von Mercedes-Benz , BMW und Volkswagen

Rüstungswerte stabilisierten sich nach der jüngsten Schwäche. Rheinmetall legten im Dax um gut zwei Prozent zu. An der MDax-Spitze ließ eine Hochstufung durch die französische Investmentbank Exane BNP die Aktien des Panzergetriebeherstellers Renk um 5,4 Prozent steigen. Die Auftragspipeline sei gut gefüllt, lobte Analyst Sebastian Growe.

Dank einer positiven Branchennachricht hatten Siemens Energy im Dax mit plus 4,2 Prozent die Nase vorn. Der US-Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellen Bloom Energy hatte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr die Markterwartung übertroffen.

Auch europaweit legten die Kurse zum Wochenschluss zu: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,23 Prozent auf 5.998,40 Zähler. In London und in Zürich ging es weniger deutlich nach oben. In New York zog der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss um fast 2 Prozent an./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,91 % und einem Kurs von 173,9 auf Tradegate (06. Februar 2026, 18:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -3,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,27 %. Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Bil.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 315,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +14,44 %/+45,32 % bedeutet.



