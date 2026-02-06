Der Börsen-Tag
Wall Street rennt davon: US-Indizes schlagen DAX deutlich – Techs glänzen
Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während DAX & Co. solide zulegen, ziehen die US-Indizes mit kräftigen Gewinnen deutlich davon.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei die US-Börsen deutlich stärker zulegen als die deutschen Leitindizes. In Deutschland verzeichnet der DAX ein Plus von 1,06 Prozent auf 24.721,95 Punkte und führt damit die hiesigen Indizes an. Der MDAX legt um 0,85 Prozent auf 31.663,10 Punkte zu und zeigt ebenfalls eine robuste Entwicklung. Etwas verhaltener präsentiert sich der SDAX, der um 0,29 Prozent auf 17.890,75 Punkte steigt. Nahezu stabil zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex gewinnt lediglich 0,07 Prozent und notiert bei 3.622,29 Punkten. Deutlich dynamischer ist die Stimmung an der Wall Street. Der Dow Jones steigt um 1,94 Prozent auf 49.868,66 Punkte und entwickelt sich damit stärker als die großen deutschen Indizes. Auch der breiter gefasste S&P 500 zeigt mit einem Plus von 1,45 Prozent auf 6.897,70 Punkte eine klar positive Tendenz. In der Gesamtbetrachtung liegen die US-Indizes damit heute klar vor den deutschen Börsenbarometern. Während DAX und MDAX solide zulegen, bleiben SDAX und insbesondere TecDAX zurück.
DAX TopwerteInfineon Technologies führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 2.79% an, gefolgt von Siemens Energy mit 2.73% und SAP, das um 2.17% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Symrise einen Rückgang von -1.41%, während Zalando um -2.20% fiel. Siemens Healthineers hatte den stärksten Verlust mit -3.01%.
MDAX TopwerteDie MDAX-Topwerte werden von der RENK Group angeführt, die um 5.94% zulegte. Hochtief folgt mit 4.58% und ThyssenKrupp mit 4.44%.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite fiel Porsche AG um -2.58%, Redcare Pharmacy um -4.55% und Bechtle verzeichnete den größten Rückgang mit -9.81%.
SDAX TopwerteIm SDAX sticht KSB Vz. mit einem Anstieg von 4.69% hervor, gefolgt von Verve Group Registered (A) mit 4.32% und SUESS MicroTec mit 4.02%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX umfassen Alzchem Group mit -2.57%, CANCOM SE mit -4.41% und Heidelberger Druckmaschinen, die um -5.91% fielen.
TecDAX TopwerteIm TecDAX zeigt SUESS MicroTec einen Anstieg von 4.02%, während Infineon Technologies mit 2.79% und SILTRONIC AG mit 2.67% ebenfalls positive Werte aufweisen.
TecDAX FlopwerteSiemens Healthineers verzeichnete einen Rückgang von -3.01%, CANCOM SE fiel um -4.41% und Bechtle hatte den größten Verlust mit -9.81%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt NVIDIA mit einem Anstieg von 7.05%, gefolgt von Caterpillar mit 5.70% und 3M, das um 4.40% zulegte.
Dow Jones FlopwerteVisa (A) fiel um -0.49%, Verizon Communications um -2.08% und Amazon verzeichnete den stärksten Rückgang mit -7.76%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Robinhood Markets Registered (A) mit einem Anstieg von 14.24% hervor, gefolgt von Super Micro Computer mit 9.92% und Coinbase mit 9.90%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 umfassen Centene mit -5.79%, First Solar mit -6.51% und Amazon, das um -7.74% fiel.
