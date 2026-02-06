RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die vom Handelsriesen vorgestellten Quartalsergebnisse seien solide, doch das vieldiskutierte Thema sei eine höher als erwartete Investitionsprognose für 2026, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Amazon stelle die Geduld der Anleger ganz klar auf die Probe, denn das Unternehmen sei der am meisten unterschätzte Technologieriese. Er sei fest davon überzeugt, dass sich der Konzern langfristig durchsetzen und eine Führungsrolle im Bereich KI einnehmen werde./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,03 % und einem Kurs von 173,7EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
