UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 311 auf 301 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ähnlich wie andere große Internetkonzerne habe der Handelsriese eine Investitionsprognose für 2026 abgegeben, die deutlich über den Erwartungen liege, hob Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. Dies zehre vorerst am Free Cashflow, für den er seine Erwartungen kürzte. Er schätzt aber, dass die Wachstumsrate der Cloud-Sparte AWS in diesem Jahr auf 38 Prozent steigen sollte. Dieses Wachstum wäre dann doppelt so hoch wie 2025, rechnete der Experte vor./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,03 % und einem Kurs von 173,7EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 17:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 301

Kursziel alt: 311

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



