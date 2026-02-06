    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAvemio AktievorwärtsNachrichten zu Avemio
    Avemio AG: Insolvenz der Teltec AG und Folgen für die Zukunft

    Die Teltec AG stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung. Ziel ist die finanzielle Sanierung und Sicherung des Fortbestands, während die Avemio AG die Lage aufmerksam beobachtet.

    Avemio AG: Insolvenz der Teltec AG und Folgen für die Zukunft
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der Teltec AG, einer Tochtergesellschaft der Avemio AG, hat beschlossen, einen Insolvenzantrag zu stellen.
    • Ziel des Insolvenzverfahrens ist die Sanierung in Eigenverwaltung, um den Fortbestand der Teltec AG zu sichern.
    • Die Sanierung soll durch eine Bereinigung der Finanzverbindlichkeiten erfolgen.
    • Der Vorstand der Avemio AG erwartet derzeit keine negativen Auswirkungen des Insolvenzverfahrens der Teltec AG auf die Unternehmensfortführung der Avemio AG.
    • Die Auswirkungen hängen jedoch vom Verlauf des Eigenverwaltungsverfahrens ab, weshalb die Avemio AG die Situation kontinuierlich überwacht.
    • Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    Avemio AG: Insolvenz der Teltec AG und Folgen für die Zukunft Die Teltec AG stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung. Ziel ist die finanzielle Sanierung und Sicherung des Fortbestands, während die Avemio AG die Lage aufmerksam beobachtet.
