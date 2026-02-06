Avemio AG: Insolvenz der Teltec AG und Folgen für die Zukunft
Die Teltec AG stellt Insolvenzantrag in Eigenverwaltung. Ziel ist die finanzielle Sanierung und Sicherung des Fortbestands, während die Avemio AG die Lage aufmerksam beobachtet.
- Der Vorstand der Teltec AG, einer Tochtergesellschaft der Avemio AG, hat beschlossen, einen Insolvenzantrag zu stellen.
- Ziel des Insolvenzverfahrens ist die Sanierung in Eigenverwaltung, um den Fortbestand der Teltec AG zu sichern.
- Die Sanierung soll durch eine Bereinigung der Finanzverbindlichkeiten erfolgen.
- Der Vorstand der Avemio AG erwartet derzeit keine negativen Auswirkungen des Insolvenzverfahrens der Teltec AG auf die Unternehmensfortführung der Avemio AG.
- Die Auswirkungen hängen jedoch vom Verlauf des Eigenverwaltungsverfahrens ab, weshalb die Avemio AG die Situation kontinuierlich überwacht.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
