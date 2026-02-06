    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerisign AktievorwärtsNachrichten zu Verisign

    Verisign Aktie kommt unter die Räder - 06.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Verisign Aktie bisher Verluste von -11,55 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Verisign Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Verisign ist ein führender Anbieter von Domain-Name-Registrierungsdiensten, verwaltet die .com und .net Domains und bietet zuverlässige DNS-Infrastruktur. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy und Neustar. Verisigns Stärke liegt in der stabilen und sicheren DNS-Infrastruktur.

    Verisign Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 06.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Verisign Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -11,55 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,08 %, geht es heute bei der Verisign Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Verisign Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -16,48 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,08 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,79 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,41 % geändert.

    Verisign Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,04 %
    1 Monat -13,08 %
    3 Monate -16,48 %
    1 Jahr -16,48 %

    Informationen zur Verisign Aktie

    Es gibt 93 Mio. Verisign Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,67 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 06.02. - Dow Jones stark +1,47 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Akamai Technologies, Amazon und Co.

    Akamai Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,00 %. Amazon notiert im Minus, mit -7,94 %. Alphabet notiert im Minus, mit -3,38 %. Cloudflare Registered (A) legt um +2,56 % zu

    Verisign Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Verisign Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisign Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verisign

    -10,62 %
    -12,65 %
    -12,43 %
    -15,98 %
    -16,69 %
    +4,22 %
    +27,09 %
    +208,45 %
    +2.398,98 %
    ISIN:US92343E1029WKN:911090



