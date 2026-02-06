    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Stahlhütte HKM soll bleiben - aber starker Stellenabbau

    • HKM bleibt Stahlproduzent, 1.000 statt 3.000 Jobs.
    • Thyssenkrupp zieht bis 2026 aus, Stellenabbau geplant.
    • Salzgitter übernimmt, neue Elektrolichtbogenöfen kommen.
    ROUNDUP 3 - Stahlhütte HKM soll bleiben - aber starker Stellenabbau
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Stellungnahme Vallourec)

    DUISBURG/SALZGITTER (dpa-AFX) - Beim Duisburger Stahlhersteller HKM soll auch künftig Stahl gekocht werden - allerdings mit 1.000 statt 3.000 Beschäftigten und unter alleiniger Führung von Salzgitter. Die beiden Gesellschafter Thyssenkrupp Steel und Salzgitter AG haben sich jetzt auf Eckpunkte verständigt, wie Thyssenkrupp schon in Kürze aussteigen kann. Der dritte Gesellschafter Vallourec äußerte sich bereits zustimmend. Salzgitter hatte sein Interesse an einer Komplettübernahme bereits im vergangenen Jahr deutlich gemacht und dabei auch schon einen Stellenabbau skizziert.

    Die Hüttenwerke Krupp Mannesmann gehören den Stahlunternehmen Thyssenkrupp (50 Prozent), Salzgitter (30 Prozent) und dem französischen Röhrenhersteller Vallourec (20 Prozent). HKM beschäftigt etwa 3.000 Menschen und produziert mit zwei Hochöfen Vorprodukte für die Eigentümer. Thyssenkrupp und Vallourec wollen sich vor dem Hintergrund der angespannten Stahlkonjunktur schon seit Längerem aus dem Unternehmen zurückziehen. Im Raum stand auch eine Schließung des Traditionsunternehmens. Die Vereinbarung kam jetzt unter Vermittlung des ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch zustande.

    Ab 2029 bekommt Thyssenkrupp keine Brammen mehr von HKM

    Die Vereinbarung sieht einen Verkauf der HKM-Gesellschaftsanteile von Thyssenkrupp Steel an Salzgitter zum 1. Juni 2026 vor. Die Belieferung an Thyssenkrupp Steel von HKM soll dann Ende 2028 auslaufen. Bisher war dies für Ende 2032 geplant. Finanzielle Details zum Ausstieg von Thyssenkrupp wollten die Unternehmen nicht veröffentlichen.

    Die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Hendrik Wüst (CDU) und Olaf Lies (SPD), begrüßten die Einigung. "Sie kann bei allen schmerzhaften Folgen eine verantwortungsvolle Lösung sein", so Wüst. Die Beschäftigten müssten nun schnell endgültige Klarheit bekommen. "Wenn wir Industrieland bleiben wollen, brauchen wir eine wettbewerbsfähige Stahlindustrie."

    "Mit der heutigen Verständigung ist ein wichtiger Schritt gelungen, einen drohenden Strukturbruch abzuwenden und Beschäftigung und Wertschöpfungsketten in Deutschland zu sichern", sagte Lies. Er sei froh, dass viele Beteiligte an einem Strang gezogen hätten, damit der traditionsreiche Standort in Duisburg eine Perspektive bekomme. "Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Erhalt des Standortes verbunden ist mit einem Abbau von Beschäftigung. Das ist die Kehrseite dieser Einigung."

    Damit das Ganze vollzogen werden kann, muss neben der Zustimmung von Vallourec noch eine weitere Bedingung erfüllt sein: Ein bereits beauftragtes sogenanntes Fortführungsgutachten müsse zu einer positiven Bewertung kommen, hieß es.

    Ein Salzgitter-Sprecher bestätigte die Eckdaten, die Salzgitter-Chef Gunnar Groebler im Dezember in einem Interview der "WAZ" vorgestellt hatte. Demnach sollen die beiden Hochöfen von HKM stillgelegt werden. Im Gegenzug soll ein neuer Elektrolichtbogenofen Stahl erzeugen - und zwar 2,0 bis 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr. "Für den Ofen gibt es die Zusage einer öffentlichen Förderung von knapp 200 Millionen Euro", sagte der Sprecher.

    2.000 Stellen sollen wegfallen

    Das industrielle Konzept für die Fortführung von HKM sehe eine Belegschaftsstärke von rund 1.000 Beschäftigten vor, sagte der Sprecher weiter. Das bedeutet, dass 2.000 Stellen abgebaut werden. "Wie der Stellenabbau im Einzelnen vollzogen wird, wird Gegenstand von Verhandlungen sein zwischen Betriebsrat und Unternehmen", so der Sprecher. Salzgitter machte keine Angaben dazu, wann der Stellenabbau beginnen könnte.

    Voraussetzung für eine Übernahme aller Anteile sei, dass sich die bisherigen Miteigentümer an den Kosten für eine Verkleinerung beteiligten, hatte Groebler betont. Dazu machten Salzgitter und Thyssenkrupp Steel keine Angaben.

    Vallourec ist bereit zum Verkauf

    Vallourec äußerte sich am Abend zustimmend zu der Vereinbarung. "Da die Strategie von Vallourec keine Beteiligung an HKM mehr erfordert, ist der Konzern bereit, seine Eigentumsbeteiligung zu verkaufen", hieß es in einem Statement auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Vallourec sehe die zwischen Thyssenkrupp Steel und Salzgitter erzielte Einigung als wichtigen Schritt in Richtung einer möglichen Veräußerung. Man werde die Bedingungen der Vereinbarung in den kommenden Tagen gründlich analysieren.

    Thyssenkrupp Steel will 11.000 Stellen abbauen oder auslagern

    Für Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), Deutschlands größten Stahlhersteller, ist ein Ausstieg aus HKM ein wichtiger Schritt bei der Neuaufstellung des angeschlagenen Unternehmens. Ein harter Sanierungskurs soll TKSE wieder wettbewerbsfähig machen. Er sieht weniger Produktionskapazitäten sowie den Abbau und die Auslagerung von insgesamt 11.000 Stellen vor.

    Auswirkungen dürfte die Einigung auch auf die laufenden Verhandlungen von Thyssenkrupp mit dem indischen Stahlunternehmen Jindal Steel über eine Übernahme der Stahlsparte haben. Thyssenkrupp-Chef Miguel López hatte sich zuletzt zurückhaltend zu diesen Verhandlungen geäußert und lediglich gesagt: "Mit Jindal Steel sind wir in konstruktivem Austausch."

    TK-Stahlchefin: "Faire und für alle Beteiligten tragfähige Lösung"

    Thyssenkrupp-Stahlchefin Marie Jaroni nannte die Einigung einen Meilenstein zur zukunftsfesten Aufstellung von Thyssenkrupp Steel. "Mit der Vereinbarung ist es uns gelungen, eine faire und für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu erzielen. Damit kommen wir unserer Verantwortung sowohl für Thyssenkrupp Steel als Ganzes als auch für die HKM-Beschäftigten nach", sagte sie.

    Die Vereinbarung sei ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg, für HKM eine gute industrielle Zukunft zu erarbeiten, sagte Groebler. "Sie schafft Klarheit für alle Beteiligten in diesem Prozess und gibt den Mitarbeitenden von HKM eine positive Perspektive." HKM könne damit ein Teil des Transformationsprozesses hin zur CO2-armen Stahlerzeugung im Salzgitter-Konzern werden.

    IG Metall ist erleichtert

    Die IG Metall äußerte sich trotz des erwarteten Stellenabbaus erleichtert. "Die Fortführung von HKM ist ein gutes Signal für den Stahlstandort NRW", sagte NRW-Bezirksleiter Knut Giesler. Es werde ein schwieriger Weg, aber es würden wichtige Wertschöpfungsketten in NRW und darüber hinaus abgesichert.

    Der Geschäftsführer der IG Metall Duisburg-Dinslaken, Karsten Kaus, sagte: "Damit bleibt Duisburg der größte Stahlstandort Europas. Das ist ein gutes Signal in die Belegschaft, in die Region und für den Stahl in Deutschland."

    Positiv äußerte sich auch Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne): "Die Einigung zur künftigen Gesellschafterstruktur der HKM bringt mehr Klarheit und eröffnet eine industrielle Perspektive für Duisburg und die Beschäftigten", sagte sie. Für die Beschäftigten und ihre Familien bleibe die Situation dennoch herausfordernd: "Die Zukunft von HKM darf nicht allein betriebswirtschaftlich gedacht werden, sondern muss Beschäftigung, Qualifikation und regionale Wertschöpfung mit in den Blick nehmen."/tob/DP/stw

     

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 50,90 auf Tradegate (06. Februar 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -0,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,32 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,53 %/-23,08 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursvolatilität und Bewertung von ThyssenKrupp: Spekulationen über einen Anstieg Richtung 20 €, Sorgen wegen schnellen Rücksetzern (teils >6 %) und nervöser Anleger. Diskutiert werden fundamentale Treiber wie der Konzernumbau, der Quartalsbericht am 12.2. als Realitätscheck, mögliche Verkäufe/IPO/Aufträge und ein Rohstoffaufschwung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

