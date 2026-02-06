BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2175 Euro belassen. Auf Aussagen des Rüstungskonzerns im Rahmen einer Analystenveranstaltung habe es eine Überreaktion der Anleger gegeben, schrieb Afonso Osorio in einer am Studie vom Donnerstag. Dies bringe eine gute Kaufgelegenheit mit sich./tih/he
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 1.608EUR auf Tradegate (06. Februar 2026, 18:00 Uhr) gehandelt.
