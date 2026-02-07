Nach der Rallye kommt die Korrektur: Chance oder Risiko?

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Discovery Silver Corp.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 07.02.2026, 09:10 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

folgende Grafik zeigt die 20 erfolgreichsten Mining-Aktien des Jahres 2025 und verdeutlicht eindrucksvoll die außergewöhnliche Performance des Rohstoffsektors. Daraus ist unschwer zu erkennen, wie stark insbesondere Edelmetall- und Minenunternehmen von steigenden Rohstoffpreisen, operativen Erfolgen und strategischen Fortschritten profitiert haben. Die Rangliste unterstreicht 2025 als ein herausragendes Jahr für Mining-Investments.

Quelle: @GoldDiscovery1 auf X

Nach dieser außergewöhnlichen Rallye hat sich das Marktumfeld in den letzten Tagen jedoch spürbar verändert. Die aktuell zu beobachtende, Korrektur und Volatilität bei den Gold- und Silberpreisen sind nach starken Kursanstiegen auch historisch betrachtet schon ungewöhnlich.

Für Investoren kann diese signifikante Korrektur jedoch eine zweite Chance bedeuten: Qualitätsunternehmen mit starken Projekten, solider Finanzierung und operativem Fortschritt geraten vorübergehend unter Druck, ohne dass sich ihre langfristigen Fundamentaldaten verschlechtern. Gerade bei gut positionierten Minen- und Entwicklungsunternehmen eröffnen niedrigere Metallpreise und schwächere Aktienkurse die Möglichkeit, Positionen zu attraktiveren Bewertungen aufzubauen oder aufzustocken, bevor sich der übergeordnete Edelmetall-Zyklus fortsetzt.

Angeführt wurde das Ranking im Jahr 2025 von Discovery Silver Corp (WKN: A3CM15), die mit einem Kurszuwachs von über 1.080 % klar an der Spitze steht und damit alle Wettbewerber deutlich übertrifft. Hier lohnt ein genauerer Blick.

Silber-Gigant und Goldproduzent – zwei Wachstumstreiber unter einem Dach!

Discovery Silver Corp. (WKN: A3CM15) fokussiert sich auf die Exploration, Entwicklung und den Betrieb von Silber- und Goldprojekten. Ziel des Unternehmens ist es, durch den Aufbau langlebiger Minenwerte und die effiziente Förderung von Edelmetallen nachhaltigen Cashflow und langfristigen Unternehmenswert zu schaffen. Kern des Geschäftsmodells ist die Kombination aus einem großen Entwicklungsprojekt im Silberbereich und aktiver Goldproduktion.

Mit dem Cordero-Projekt in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua besitzt Discovery eines der weltweit größten noch nicht erschlossenen Silbervorkommen. Dieses Projekt befindet sich in der Entwicklungsphase und ist darauf ausgelegt, künftig eine großvolumige, kosteneffiziente Silberproduktion zu ermöglichen.

Parallel dazu ist Discovery (WKN: A3CM15) Anfang 2025 durch den Erwerb des Porcupine-Goldkomplexes in der kanadischen Timmins-Region zu einem produzierenden Goldunternehmen geworden. Auf einer Fläche von etwa 1.400 km² wurden dort seit dem Jahr 1910 fast 70 Millionen Unzen Gold gefördert!

Aus dem laufenden Goldabbau erzielt das Unternehmen bereits Umsätze und freien Cashflow, der zur Finanzierung des operativen Geschäfts, zur Schuldentilgung und zur Weiterentwicklung des Silberprojekts eingesetzt werden kann.

Quelle: Discovery Silver Corp.

Starke Zahlen, starke Bilanz!

Discovery (WKN: A3CM15) hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Porcupine-Mine im vierten Quartal 2025 insgesamt 66.718 Unzen Gold produziert hat, was die Goldproduktion seit dem Abschluss der Übernahme am 15. April 2025 auf 180.424 Unzen bis Jahresende erhöht hat. Bezogen auf das gesamte Jahr 2025 (inklusive der vor Übernahme erzielten Produktion) belief sich die Goldförderung auf 234.702 Unzen.

Im vierten Quartal wurden 67.010 Unzen gegossen und 64.479 Unzen verkauft, wobei der durchschnittlich realisierte Goldpreis bei etwa 4.157 USD pro Unze lag. Zum 31. Dezember 2025verfügte Discovery über rund 410 Millionen USD an Barmitteln und hat eine ungenutzte revolvierende Kreditfazilität über 250 Millionen USD mit einer 100 Millionen-USD-Accordion-Option vereinbart, um die finanzielle Flexibilität weiter zu stärken.

Tony Makuch, Präsident und CEO von Discovery, kommentiert die starken Ergebnisse:

„2025 war ein Jahr des Wandels für Discovery. Wir begannen das Jahr als Entwicklungsunternehmen, das Cordero, eines der weltweit größten und attraktivsten Silberprojekte, vorantrieb. Im April etablierten wir Discovery als wachsenden kanadischen Goldproduzenten durch den Erwerb der Porcupine-Betriebe von Newmont in Timmins, Ontario. Zu diesem Betrieb gehören die Untertagebergwerke Hoyle Pond und Borden, sowie das Tagebaubergwerk Pamour, das derzeit auf kommerzielles Betriebsniveau hochgefahren wird. Drei wichtige Wachstumsprojekte mit hervorragendem Explorationspotenzial. Mit Blick auf das vierte Quartal 2025 hatten wir einen starken Jahresabschluss und konnten die Produktion gegenüber dem Vorquartal um 6 % steigern. Das Produktionswachstum resultierte in erster Linie aus verbesserten Gehalten von Hoyle Pond und höheren Verarbeitungsmengen auf Pamour. Außerdem haben wir im Laufe des Quartals hervorragende Explorationsergebnisse aus allen unseren Betrieben veröffentlicht, darunter mehrere hochgradige Abschnitte aus der Ressourcenumwandlung und Erweiterungsbohrungen in Hoyle Pond und Borden, vielversprechende Bohrergebnisse innerhalb und entlang der Streichlänge der aktuellen Ressourcen von Pamour sowie ermutigende Ergebnisse aus den Explorationsbohrungen im Bezirk Owl Creek.“

Quelle: Discovery Silver Corp.

Fazit: Rücksetzer eröffnen neue Einstiegsmöglichkeiten!

Das Jahr 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial im Mining- und insbesondere im Edelmetallsektor steckt. Unternehmen mit klarer Strategie, operativer Exzellenz und qualitativ hochwertigen Projekten konnten enorme Wertsteigerungen für ihre Aktionäre erzielen. Die derzeitige Korrektur bei Gold- und Silberpreisen relativiert diese Entwicklung nicht, sondern ist vielmehr als gesunde Marktbereinigung nach einer außergewöhnlichen Rallye zu werten.

Gerade Discovery Silver (WKN: A3CM15) steht beispielhaft für diesen strukturellen Wandel im Sektor: Der Übergang vom reinen Entwicklungsunternehmen hin zu einem profitablen Goldproduzenten mit signifikantem Cashflow, kombiniert mit einem der größten unerschlossenen Silberprojekte weltweit, schafft eine außergewöhnlich starke Ausgangsbasis. Die solide Liquiditätsposition, das Produktionswachstum und das vielversprechende Explorationspotenzial unterstreichen die langfristige Substanz des Unternehmens.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Discovery Silver, SRC-Rohstoff-Reports, @GoldDiscovery1 auf X, eigener Research und Interpretation, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 06.02.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechender Projekte

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext, keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten eigene Positionen < 0,5 %: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.