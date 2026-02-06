KPS: Geschäftsergebnisse 2024/2025 & strategische Neuausrichtung für Wachstum
Trotz rückläufiger Kennzahlen stellt die KPS AG die Weichen neu: Mit tiefgreifender Transformation und Fokus auf Cloud und Effizienz will sie gestärkt aus dem Marktumbruch hervorgehen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- KPS AG erzielt im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von 121,7 Mio. €, was einem Rückgang von 16,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA beträgt 5,2 Mio. € mit einer EBITDA-Marge von 4,3 %.
- Die KPS AG hat einen Transformationsprozess eingeleitet, um Skalierbarkeit, Margenstärke und Resilienz in einem schwierigen Marktumfeld zu fördern.
- Strategische Maßnahmen beinhalten Anpassungen der Kosten- und Organisationsstrukturen sowie die Weiterentwicklung des Leistungs- und Technologieportfolios.
- Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein Konzernumsatz zwischen 99 Mio. € und 110 Mio. € sowie ein EBITDA zwischen 2,0 Mio. € und 6,7 Mio. € prognostiziert.
- KPS plant, die Abhängigkeit von einzelnen Leistungssegmenten zu reduzieren und das Beratungsangebot in wachstumsstarken Bereichen wie Cloud-Technologien auszubauen.
Der nächste wichtige Termin, Bekanntgabe der Zahlen des Jahresabschlusses 2024/2025, bei KPS ist am 06.02.2026.
Der Kurs von KPS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4785EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,62 % im Minus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,5000EUR das entspricht einem Plus von +4,49 % seit der Veröffentlichung.
-1,96 %
-12,11 %
-19,93 %
+12,85 %
-41,14 %
-87,84 %
-90,34 %
-91,46 %
-82,69 %
