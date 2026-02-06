    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKPS AktievorwärtsNachrichten zu KPS
    KPS: Geschäftsergebnisse 2024/2025 & strategische Neuausrichtung für Wachstum

    Trotz rückläufiger Kennzahlen stellt die KPS AG die Weichen neu: Mit tiefgreifender Transformation und Fokus auf Cloud und Effizienz will sie gestärkt aus dem Marktumbruch hervorgehen.

    KPS: Geschäftsergebnisse 2024/2025 & strategische Neuausrichtung für Wachstum
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • KPS AG erzielt im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von 121,7 Mio. €, was einem Rückgang von 16,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das EBITDA beträgt 5,2 Mio. € mit einer EBITDA-Marge von 4,3 %.
    • Die KPS AG hat einen Transformationsprozess eingeleitet, um Skalierbarkeit, Margenstärke und Resilienz in einem schwierigen Marktumfeld zu fördern.
    • Strategische Maßnahmen beinhalten Anpassungen der Kosten- und Organisationsstrukturen sowie die Weiterentwicklung des Leistungs- und Technologieportfolios.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein Konzernumsatz zwischen 99 Mio. € und 110 Mio. € sowie ein EBITDA zwischen 2,0 Mio. € und 6,7 Mio. € prognostiziert.
    • KPS plant, die Abhängigkeit von einzelnen Leistungssegmenten zu reduzieren und das Beratungsangebot in wachstumsstarken Bereichen wie Cloud-Technologien auszubauen.

    Der nächste wichtige Termin, Bekanntgabe der Zahlen des Jahresabschlusses 2024/2025, bei KPS ist am 06.02.2026.

    Der Kurs von KPS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4785EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,62 % im Minus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,5000EUR das entspricht einem Plus von +4,49 % seit der Veröffentlichung.


    KPS

    -1,96 %
    -12,11 %
    -19,93 %
    +12,85 %
    -41,14 %
    -87,84 %
    -90,34 %
    -91,46 %
    -82,69 %
    ISIN:DE000A1A6V48WKN:A1A6V4





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Trotz rückläufiger Kennzahlen stellt die KPS AG die Weichen neu: Mit tiefgreifender Transformation und Fokus auf Cloud und Effizienz will sie gestärkt aus dem Marktumbruch hervorgehen.
