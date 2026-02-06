    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Einsparungen bei Integrationskursen im Gespräch

    • Bundesregierung prüft Einschränkung der Integrationskurse.
    • Kurse bleiben für Migranten mit Bleibeperspektive.
    • Sinkende Teilnehmerzahlen führen zu möglichen Kürzungen.
    Ministerium - Einsparungen bei Integrationskursen im Gespräch
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung prüft eine Einschränkung der Integrationskurse für Migranten. Für Menschen mit "positiver Bleibeperspektive" solle es die Kurse weiter geben, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Berlin.

    Sie verwies zugleich darauf, dass die Zahl der Menschen, die ins Land kommen, sinkt. "Das heißt auch, dass es perspektivisch weniger Kurse geben wird." Über mögliche Kürzungen bei Integrationskursen hatten zuvor unter anderem "Correctiv" und die "Frankfurter Rundschau" berichtet.

    Während der Ampel-Regierungszeit von SPD, Grünen und FDP waren die Integrationskurse für alle Interessenten geöffnet worden. In den Kursen wird Migranten vor allem die deutsche Sprache beigebracht, es geht aber auch um die deutsche Geschichte und Kultur.

    Es könne keine Lösung sein, die Kurse auf Dauer unbegrenzt zu finanzieren, sagte die Sprecherin. Die Kurse kosteten pro Teilnehmer mehrere Tausend Euro, zudem seien alle in der Bundesregierung aufgerufen, Einsparpotenziale zu finden. "Und das tun wir natürlich auch bei den Integrationskursen."/hrz/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
