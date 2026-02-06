Einsparungen bei Integrationskursen im Gespräch

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung prüft eine Einschränkung der Integrationskurse für Migranten. Für Menschen mit "positiver Bleibeperspektive" solle es die Kurse weiter geben, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Berlin.

Sie verwies zugleich darauf, dass die Zahl der Menschen, die ins Land kommen, sinkt. "Das heißt auch, dass es perspektivisch weniger Kurse geben wird." Über mögliche Kürzungen bei Integrationskursen hatten zuvor unter anderem "Correctiv" und die "Frankfurter Rundschau" berichtet.