JPMorgan senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel bleibt 455 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 379,2 auf Tradegate (06. Februar 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um +3,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 177,53 Mrd..

Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 513,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 455,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 550,00USD was eine Bandbreite von +20,31 %/+45,43 % bedeutet.