ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel bleibt 455 Dollar
- JPMorgan stuft Linde von "Overweight" auf "Neutral" ab.
- Analyst begründet Entscheidung mit Kursziel von 455 USD.
- Höhere Bewertung erst bei positiver Preisentwicklung möglich.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Linde nach Quartalszahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Maßnahme begründete Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Erreichen seines unveränderten Kurszieles von 455 US-Dollar. Eine höhere Bewertung des des Gaskonzerns sei erst realistisch, wenn sich die Preise wieder positiver entwickelten./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:27 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 379,2 auf Tradegate (06. Februar 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um +3,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 177,53 Mrd..
Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 513,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 455,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 550,00USD was eine Bandbreite von +20,31 %/+45,43 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 455 US-Dollar
Community Beiträge zu Linde - A3D7VW - IE000S9YS762
Ausbruch startet
Für eine Ewigkeitsaktie ist mir die Dividende zu gering. Linde wird derzeit aus den Portfolios der Profis rausgeworfen. Das Window Dressing ist in vollem Gange.
Ich habe hier einfach stumpf einen Sparplan laufen und das schon seit einigen Jahren. Linde ist m.E. eine Ewigkeits-Aktie fürs Altersvorsorge-Depot. Sollte es tatsächlich eine KI-Blase geben und die platzen, kann man als Linde-Aktionär hoffentlich halbwegs entspannt bleiben - oder ggfs. sogar eine Qualitätsaktie günstig aufsammeln, wenn andere Investoren ihr Anteile verkaufen müssen, weil sie Bargeld brauchen.